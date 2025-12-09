Nikad mlađi strijelci u povijesti LP-a: Karl je najmlađi koji je zabio u tri utakmice zaredom
Zabio je 'mali' prvo već u šestoj minuti i to golčinu, ali je ona poništena zbog centimetra zaleđa
Lennart Karl, rođen krajem veljače 2008. godine neumoljiv je u Ligi prvaka.
Bayernov 'klinac' je bio strijelac i u pobjedi protiv Sportinga i tako sa 17 godina i 290 dana postao najmlađi igrač u povijesti najelitnijeg nogometnog natjecanja koji je zabio u tri utakmice zaredom.
Zabio je 'mali' prvo već u šestoj minuti i to golčinu, ali je ona poništena zbog centimetra zaleđa u kojem se našao asistent Gnabry kada je primao dodavanje Stanišića. Međutim, Karl je lijepo pogodio u 69. kada je se ubacio u prazan prostor, primio lijevom i zakucao desnom.
Klinci kao da preuzimaju Ligu prvaka jer od 33 gola koje su postigli igrači mlađi od 18 godina u povijesti Lige prvaka, 36 posto ih je postignuto u 2025. godini (12/33).
Yamal je zabio četiri, Karl tri, Nwaneri i Dadason dva, a Satpaev jedan.