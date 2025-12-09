Liverpool u spektaklu gostuje kod Intera, velika utakmica za Barcu, hrvatski igrači počinju na klupi
Tekstualni prijenos utakmica Lige prvaka od 21 sat pratite UŽIVO na portalu Net.hr
Atalanta - Chelsea 0:0
Barcelona - Eintracht 0:0
PSV - Atletico Madrid 0:0
Monaco - Galatasaray 0:0
Union SG - Marseille 0:0
Tottenham - Slavia Prag 0:0
- Na klupi je i Pašalić protiv Chelseaja, kao i Perišić protiv Atletica.
- Stigli sastavi za susret u Milanu. Sučić ipak počinje na klupi.
INTER: Sommer - Akanji, Acerbi, Bastoni - Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Thuram, Martinez
LIVERPOOL: Alisson - Gomez, Konate, Van Dijk, Robertson - Gravenberch, Mac Allister - Jones, Szoboszlai, Ekitike - Isak
- Nula je u Munchenu na poluvremenu. Zabio je 17-godišnji Lennart Karl još jednu golčinu, ali je njegov asistent u primanju lopte od Stanišića bio centimetar u zaleđu. Gol OVDJE.
NAJAVA
Liga prvaka stigla je do šestog kola, a u utorak je na rasporedu prvih devet utakmica.
Uoči sedam večernjih utakmica od 21 sat, uobičajeno se igraju i dvije u ranijem terminu. U Astani na minus 20 Olympiakos je od 16:30 slavio 1:0 kod Kairata. Od 18:45 igraju Bayern - Sporting.
Najveću pažnju javnosti privlači svakako dvoboj Intera i Liverpoola, a osim Stanišića u minhenskoj utakmici tu su još trojica Hrvata. Sučić u momčadi Intera, Pašalić s Atalantom igra doma protiv Chelseaja, a Perišić s PSV-om dočekuje Atletico.