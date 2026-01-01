Ovo su Severinine želje za 2026. godinu: 'Da se zaljubim u nekog normalnog, da spavam osam sati...'

S dolaskom nove 2026. godine, mnoge javne osobe iskoristile su priliku da se osvrnu na proteklu godinu i podijele svoje želje s obožavateljima na društvenim mrežama. Među njima je i popularna Severina (53), koja je iza sebe imala izuzetno uspješnu godinu. Pjevačica je svojim obožavateljima zahvalila na podršci i otkrila što očekuje od nadolazeće godine.

"Započinjem novu godinu s velikom zahvalnošću prema svima koji su mi pomogli na mom životnom putu... Želim uvijek biti ljubazna i stavljati osmijeh na lica drugih ljudi i učiniti im bar lijep trenutak, ako ne i dan. Želim oprostiti svima i nemati ljutnje prema onima koji su mi radili loše, jer to ubija mene, a ne njih. Želim još… Da se masiram svaki dan tri sata, da pijem svaki dan kavu s nekim ljudima koje dugo nisam vidjela i da šutimo...", napisala je Severina pa dodala:

"Da spavam osam sati dnevno, da se zaljubim u nekog normalnog (smijeh), da stvaram nezaboravne trenutke, da me okružuju pozitivni ljudi i pozitivna energija, da imam snage boriti se da snovi postanu stvarnost, da mi srce bude otvoreno, misli mirne i tijelo jako. Da vježbam yogu bar tri puta tjedno, a trening četiri puta. Da pročitam bar tri knjige mjesečno, da pogledam tri predstave mjesečno i da posjetim pet stranih koncerata godišnje. Da putujem na destinacije koje želim vidjeti...", dodala je.

Za kraj je svima poželjela isto što i sebi.

