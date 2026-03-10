Iana nakon ispadanja o atmosferi u vili i curama: 'Za mene nije bilo iskrenog prijateljstva'

Nova sezona popularnog showa 'Gospodin Savršeni' donijela je pregršt novih lica, a među djevojkama posebno se istaknula Iana. Ova dvadesetjednogodišnja djevojka iz Velike Gorice u show je ušla s osmijehom, jasnom vizijom onoga što želi i životnom pričom koja otkriva zrelost neuobičajenu za njezine godine. I premda nije uspjela osvojiti srce Karla Godeca, koji ju je na ceremoniji ruža poslao kući, Iana nije izgubila vjeru u ljubav. U razgovoru za Net.hr otkrila je svoje dojmove o emisiji, Karlu, ali i zašto ni s jednom djevojkom u vili nije sklopila iskreno prijateljstvo.

Kako bi opisala svoje cjelokupno iskustvo sudjelovanja u Gospodinu Savršenom i što ti je bilo najljepše, a što najizazovnije?

Moje iskustvo u showu je bilo predivo, nije mi žao. Najljepši trenuci su bili svaki dan, uvijek se nešto dešavalo. Najizazovnije je za mene bilo 'preživjeti' svađe...

Je li Karlo ispunio tvoja očekivanja o 'Gospodinu Savršenom'?

Karlo je za mene u tom trenutku bio zaista savršen. No kako vrijeme odmiče, kroz emisiju i čak dok sam tamo boravila, osjetila sam da nije dovoljno. Nisam dobila pažnju, što je u redu, jer nisam budila u njemu ono nešto.

Jesi li očekivala da nećeš dobiti ružu? Misliš li da je među vama moglo biti nešto više?

Mislim da je sve s razlogom, očekivala sam na dan kada sam ispala, da nema ruže za mene. Mislim da nije moglo biti nešto više, jer za to je potrebno dvoje ljudi, u tom slučaju sam bila samo ja.

Karlo je od tebe za kraj dobio pismo, možeš li nam otkriti što je pisalo u njemu?

U pismu je ključ života. U njemu se nalaze sastojci za moj savršen život, također i crtež.

Kakva je atmosfera zapravo bila među djevojkama u vili? Jesu li se stvarala iskrena prijateljstva ili je ipak prevladavalo rivalstvo?

Za mene nije bilo iskrenog prijateljstva, nisam htjela puno curama davati prostora da se zbližimo, mislim da sam dovoljno kroz život naučila i osjetila da ljude nekad nešto preokrene i zabiju ti nož u leđa. Bila sam na oprezu.

Otvoreno si govorila o želji da se mlada ostvariš kao majka. Odakle dolazi ta snažna želja? Jesi li i dalje ustrajna u tome da uskoro budeš mama?

Želja za potomstvom je tu od malena, no ona postaje sve jača, kako odrastam. Nisam osoba koja nešto previše uživa u izlascima, pogotovo u zadnje vrijeme, nema mi smisla ružiti do 5 ujutro. Radije bih se probudila ujutro i radila aktivnosti s mojom obitelji.

Nakon ispadanja iz showa, jesi li promijenila pogled na ljubav i odnose? Što si naučila o sebi?

Nakon izlaska iz showa, nije se ništa promijenilo previše, želje su iste. Znam tko sam, već neko vrijeme. Samo sam ponovno osjetila koliko sam spremna na sve u životu.

Za kraj, postoji li trenutačno netko poseban u tvom životu ili si i dalje u potrazi za 'Gospodinom Savršenim'?

Trenutačno sam slobodna, ne tražim nikoga. Puštam vrijeme da samo odluči kada je pravo vrijeme za nešto novo.

POGLEDAJTE VIDEO: Neki Slovaci prijete da neće ljetovati na Jadranu zbog naftovoda: Evo što se događa