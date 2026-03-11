HNL legenda izjavom digla Kvarner na noge: 'Rijeka može biti kao Bodo/Glimt u Ligi prvaka'

Uoči osmine finala Konferencijske lige, u kojem Rijeka dočekuje Strasbourg na Rujevici, odlučili smo popričati s Ivanom Tomečakom, bivšim igračem Rijeke i Dinama, koji danas nastupa za Rudeš i gleda prema povratku u najviši rang hrvatskog nogometa.

U razgovoru smo dotaknuli šanse Rijeke protiv Strasbourga, najveće kvalitete momčadi, kao i napredak koji je klub ostvario u posljednjih nekoliko mjeseci. Tomečak je podijelio i svoja zapažanja o igračima koji bi mogli napustiti klub te objasnio zašto, unatoč odlascima, Rijeka i dalje ima sustav koji može garantirati konkurentnost kako na domaćoj sceni, tako i u Europi. Osim sportskog aspekta, ispričao nam je i kako grad živi za svoj klub, kako navijači dišu za Rijeku i koliko je atmosfera na Rujevici posebna kada se približava velika europska utakmica.

Šanse Rijeke protiv Strasbourga?

Sigurno da je to težak ždrijeb, ali doma se itekako imaju čemu nadati. Rijeka u zadnje vrijeme igra jako dobro i mislim da mogu proći ako im se neke stvari poslože...

Koja je najveća snaga Rijeke?

Rijeka je kao momčad jako ozbiljna, uvijek je tu Fruk koji može riješiti svaku utakmicu. Ali ponavljam, oni su kao ekipa jaki, tada su pravi, kada izađu na teren kao ekipa. Nekada je puno bolje imati izbalansiranu ekipu nego skup dobrih pojedinaca. Rijeka je dobra ekipa s dobrim igračima u svakoj liniji. Ono što radi Bodo/Glimt u Ligi prvaka, to bi mogla i Rijeka u Konferencijskoj ligi.

Sada je situacija puno bolja nego na početku sezone...

Da me netko pitao prije šest mjeseci da će Rijeka igrati osminu finala Konferencijske lige i da će se tako dići u domaćem prvenstvu, ne bih mu vjerovao. To je tada bila kao znanstvena fantastika. Gubili su od puno lošijih ekipa, na papiru, pogotovo u Europi. U ovu godinu su dobro ušli, sav rad izlazi na vidjelo. Hajduk je poljuljan i moguće je da i njih preskoče u prvenstvu. Igrači su usvojili ono što Victor Sanchez traži od njih. Dobio je igrače koji mu odgovaraju, za ono što želi postići. Moderan i atraktivan nogomet. Počeo je i rezultat dolaziti na svoje, a to znači da si na dobrom putu. Očito su pogodili i napravili dobre stvari na pripremama, nadam se da će to što duže trajati. Pogotovo u Europi, i da skupljaju te bodove koji su potrebni svima u našoj ligi.

Hoće li Sanchez uspjeti zadržati igrače i nakon ove sezone, barem one koji bi trebali Rijeku nositi do novih domaćih i europskih uspjeha?

Svaki trener voli dobrog igrača imati uz sebe. Ali, i Victor Sanchez zna gdje je došao, zna da je ovo mladim i potentnim igračima stepenica za dalje, a ne klub u kojem trebaju ostati do kraja karijere. Pogotovo ako su mladi i potentni. Hrvatski klubovi egzistiraju od prodaje. Ovo je super izlog. Dobro je i za dečke kada prerastu HNL i idu dalje. To je super i za reprezentaciju, prirodni proces. I prošle sezone su otišli jako bitni igrači pa se osvojio naslov. Ako najbolji odu, to ne znači da će sljedeće sezone Rijeka biti katastrofalna... Dapače, ako imaš sustav, novi igrači ili oni koji su da tada bili druga opcija, puno lakše uskaču u njihove kopačke. Svi su tu negdje, u pet deka, kako se kaže...

Tko su ti igrači koji su na izlaznim vratima?

Imaju kvalitetnih igrača u svakoj liniji. Zlomislić, Majstorović, Radeljić, oni su tu već jako dugo. Mali Dantas odlično igra, Petrovič također... Bitno je da oni koji ostanu daju sve od sebe. To je možda i bio problem Rijeke na početku sezone, jer su mnogi htjeli otići nakon osvajanja naslova, pa im je ostanak na Kvarneru malo teže pao. Ali, brzo su se vratili...

Kako diše Rijeka kada se bliži ovako jedna utakmica?

Slično kao u Zagrebu i Splitu. Ja moram reći da taj grad živi za taj klub. I kada su rezultati loši, uz tebe su i bodre te. Tete na tržnici ili zaposlenici na benzinskoj, svi su tu i bodre te. Manja je sredina i sve je puno toplije, više puta susrećeš iste ljude. Tamo je jako lijepo biti nogometaš, i kada nije dobro, a kada su rezultati dobri pogotovo.

