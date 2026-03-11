Pojavile se zanimljive informacije: Automobilski div želi postati 12. momčad u F1

Formula 1 ove sezone ima 11 momčadi. Cadillac je ušao u Formulu 1 i tako je došlo do proširenja. Već se počelo špekulirati o novom proširenju na 12 momčadi.

Naime, tu poziciju 12. momčadi cilja kineski automobilski div BYD koji se želi snažno uključiti u svijet motosporta. BYD je doživio brz rast izvan svog domaćeg tržišta, a šefovi tamo sada razmatraju širenje u motosport kako bi povećali globalnu privlačnost marke, piše Bloomberg.

Foto: CFOTO/Stringershub Inc./Profimedia

Izvori iz tvrtke naznačili su da su na stolu ili izgradnja vlastitog tima ili kupnja jednog od 11 postojećih timova u paddocku. Međutim, cijena ulaska u F1 je nevjerojatno visoka, s troškovima koji bi mogli doseći i do 370 milijuna funti kada se uzme u obzir razvoj automobila i pregovori o ulasku sa sportskim šefovima.

Novi 11. tim General Motors – Cadillac platio je naknadu od 358 milijuna funti drugim timovima samo da bi ušli u sport 2026. godine.

Proces nije jeftin i traje dugo, tako da bi mogli vidjeti BYD u Formuli 1, ali ne u skorijoj budućnosti, već tamo bliže 2030. godini.

