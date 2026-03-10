FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KRAĆA SEZONA /

Što ćemo s utrkama na Bliskom istoku? Ovo je trenutni stav Formule 1 i 2

Što ćemo s utrkama na Bliskom istoku? Ovo je trenutni stav Formule 1 i 2
×
Foto: DPPI/AFP/Profimedia

'Pustit ćemo službenike da rade što trebaju'

10.3.2026.
12:36
Sportski.net
DPPI/AFP/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dok se vozači i momčadi Formule 1 već pripremaju za drugu utrku sezone - Veliku nagradu Kine, u zraku još uvijek visi pitanje - što je s utrkama u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji koje bi se trebale održati u travnju.

Za sada je najvjerojatnije da će biti otkazane, a u tom slučaju sezona bi se mogla smanjiti s planirane 24 na 22 utrke. Formula 2 već traži alternativna mjesta za održavanje utrka, dok je trenutačni stav Formule 1 da će čekati do posljednjeg trenutka i zamjena neće biti već će sezona biti dvije utrke kraća. 

„Pustit ćemo službenike da rade što trebaju i imam potpuno povjerenje da će donijeti pravu odluku za sport“, rekao je Dan Towriss, šef Cadillaca za Reuters.

POGLEDAJTE VIDEO: Nova utrka već je ovoga vikenda, a onda je veliko pitanje što će biti u travnju

F1 VijestiVn BahreinaCadillac
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx