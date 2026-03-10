Što ćemo s utrkama na Bliskom istoku? Ovo je trenutni stav Formule 1 i 2

Dok se vozači i momčadi Formule 1 već pripremaju za drugu utrku sezone - Veliku nagradu Kine, u zraku još uvijek visi pitanje - što je s utrkama u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji koje bi se trebale održati u travnju.

Za sada je najvjerojatnije da će biti otkazane, a u tom slučaju sezona bi se mogla smanjiti s planirane 24 na 22 utrke. Formula 2 već traži alternativna mjesta za održavanje utrka, dok je trenutačni stav Formule 1 da će čekati do posljednjeg trenutka i zamjena neće biti već će sezona biti dvije utrke kraća.

„Pustit ćemo službenike da rade što trebaju i imam potpuno povjerenje da će donijeti pravu odluku za sport“, rekao je Dan Towriss, šef Cadillaca za Reuters.

POGLEDAJTE VIDEO: Nova utrka već je ovoga vikenda, a onda je veliko pitanje što će biti u travnju