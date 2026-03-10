Nutricionistica otopila šest kilograma u 16 dana. Osmislila je HBD dijetu koja joj je pomogla

Poznata nutricionistica Petronella Ravenshear sve do menopauze nije morala brinuti o težini. Kroz dvadesete, tridesete i četrdesete godine imala je nešto više od 50 kilograma i sa svojih 160 centimetara visine bez ikakvog problema nosila je konfekcijski broj 36, otkrila je za Daily Mail.

Kao uspješna nutricionistica s klijentelom u Londonu, vitkost je bila dio njezinog posla. Naravno, znala je kako se kilogrami mogu neprimjetno nakupiti, jer je s rastom njezine prakse rastao i broj žena koje su joj dolazile u očaju zbog debljanja, tvrdeći da jedu manje, a vježbaju više, no kilogrami se svejedno gomilaju.

Kad se vaga otela kontroli

Petronella tada nije mogla zamisliti da se netko može debljati ako se ne prejeda. Iako je suosjećala s njima, dio nje se pitao tješe li se potajno čokoladama i čipsom. A onda se to dogodilo i njoj. Počelo je polako. U kasnim četrdesetima, tijekom perimenopauze, dobila je oko četiri kilograma. I dalje je bila vitka, ali pomak na vagi ju je uznemirio jer, poput njezinih klijentica, nije jela više. Čak je jela manje, preskakala obroke i smanjivala porcije.

Kad je s 55 godina ušla u menopauzu, težina joj je naglo skočila s 54 na 63 kilograma. Udebljala se gotovo deset kilograma, što se na njezinoj sitnoj građi itekako primjećivalo. Jedan od najgorih trenutaka dogodio se u kabini za presvlačenje kada je s majkom kupovala novi kaput.

Dok se Petronella mučila zakopčati veličinu 40, njena majka joj je rekla: "Draga, zaista mislim da ne možeš savjetovati ljude o mršavljenju dok ovako izgledaš". Hormonalno osjetljiva i sklona promjenama raspoloženja, Petronella je briznula u plač.

Njezin suprug vlasnik je talijanskog restorana i mnoge njegove gošće postale su Petronelline klijentice. Sjeća se da je jedne večeri naletjela na jednu od njih. Pogledala ju je od glave do pete i rekla: "Oh, vidi tko se to udebljao!". Bilo ju je sram. Osjećala se kao prevarantica koja ljudima govori kako smršavjeti dok se sama deblja.

Promjene koje donosi menopauza

Tek odnedavno menopauza je prestala biti tabu tema. Tijekom Petronellinog obrazovanja za nutricionisticu jedva da se spominjala. I dalje se nedovoljno govori o tome kako može utjecati na seksualni život ili koliko teško može utjecati na partnerski odnos. "Tko je bila ta znojna, neispavana i uplakana strankinja koja se odjednom pojavila u njihovom braku?", pitala se Petronella. Bez obzira na to koliko ju je suprug uvjeravao, više se nije osjećala kao žena u koju se on zaljubio. Osjećala se debelo, natečeno i nimalo privlačno. To nije bila ona.

Petronella se okrenula hormonskoj nadomjesnoj terapiji, koja joj je pomogla s raspoloženjem, nesanicom i znojenjem, ali ne i s težinom. Prestala se debljati, ali nije gubila kilograme. Ipak, ono neprocjenjivo što joj je terapija pružila bila je mentalna jasnoća da se napokon pozabavi sobom. Pomogla je tolikim ženama da smršave, znala je da će ono što podučava djelovati i na njoj.

Plan za mršavljenje u četiri faze

Petronella je osmislila prehrambeni plan u četiri faze koji je nazvala "Human Being Diet ('ljudska dijeta')", skraćeno HBD. U početku nije lako, jer se prva dva dana jede isključivo povrće. Živciralo ju je što mora doručkovati, što inače ne radi, kao i prilično strogi razmaci od pet sati između obroka. Osjećala se kao prkosno malo dijete. Stalno si je morala ponavljati: "Ako se budeš držala ovoga, počet ćeš se osjećati bolje i smršavjet ćeš". I točno se to dogodilo.

U prva dva tjedna izgubila je tri kilograma, što ju je, kao i sve druge, motiviralo da nastavi. Nakon toga, ravnomjerno je gubila oko jedan kilogram tjedno. Trebalo joj je devet ili deset tjedana da izgubi sav višak kilograma.

Petronella se osjećala sretno, oslobođeno i, iznad svega, osjećala je olakšanje. U srednjoj dobi potrebno je osigurati da svaka namirnica koju pojedemo nešto i vraća. To znači usredotočiti se na hranu bogatu nutrijentima i izbjegavati ultraprerađenu hranu i prazne kalorije. Ipak, slijedeći pravila vlastitog programa, jednom ili dvaput tjedno ima "nagradni obrok", kada je gotovo sve dopušteno: vino, čokolada, sir, krumpir.

1. faza: priprema (prva dva dana)

Ovo je najteža faza. Jede se samo povrće kako bi se smirila crijeva i smanjila upala, a pije se isključivo voda. Nisu dopuštena ulja, masti, žitarice, mliječni proizvodi, proteini, voće, krumpir, mahunarke, šećer ni alkohol. Avokado i rajčice, iako tehnički voće, dopušteni su. Možete koristiti jabučni ocat, sol, papar te svježe i sušene začine.

2. faza: resetiranje (od 3. do 16. dana)

Jedite tri obroka dnevno s pet sati razmaka. Između obroka pijte samo vodu, jer sve drugo može potaknuti oslobađanje inzulina. Ponovno se uvode voće, orašasti plodovi, sjemenke i drugi izvori proteina.

Doručak je obavezan unutar sat vremena od buđenja jer resetira cirkadijalni ritam i osjetljivost na leptin, hormon koji regulira glad.

Za ručak i večeru, osobe lakše od 65 kilograma jedu 120 grama proteina i 120 grama povrća. Oni između 65 i 80 kilograma jedu 130 grama, a teži od 80 kilograma konzumiraju 140 grama. Po obroku jedite samo jednu vrstu proteina. Ulje, šećer, mliječni proizvodi, alkohol i žitarice i dalje su zabranjeni. Obavezno je pojesti jednu jabuku dnevno.

3. faza: sagorijevanje (minimalno deset tjedana)

Nastavite s principima druge faze, ali uvedite ekstradjevičansko maslinovo ulje, otprilike jednu žlicu po obroku, i jedan "nagradni obrok" tjedno.

Mliječni proizvodi su sada dopušteni za doručak u obliku običnog nezaslađenog jogurta ili kefira. Možete uvesti i alkohol tijekom nagradnog obroka, ali ograničite se na jedno do dva pića.

4. faza: zauvijek faza

Ovo je dugoročni način prehrane temeljen na svemu što ste naučili. Možete dodati još jedan nagradni obrok tjedno i povećati porcije, sve dok vam težina ostaje stabilna. Također, možete preskakati doručak ako vam tako odgovara.

Deset zlatnih pravila dijete

Petronella je podijelila deset zlatnih pravila dijete:

Jedite tri obroka dnevno, bez grickalica. Pet sati razmaka između obroka. Pijte samo vodu između obroka. Završite s jelom do 21 sat. Obroke započnite proteinima. Jedite jednu vrstu proteina po obroku. Izbjegavajte šećer, žitarice, alkohol i ulje prvih 16 dana. Pojedite jednu jabuku dnevno. U trećoj fazi imajte jedan nagradni obrok tjedno. Izbjegavajte intenzivno vježbanje do treće faze.

Zašto je ova dijeta idealna za žene u srednjim godinama?

Dijeta je posebno učinkovita za žene u perimenopauzi i menopauzi. Kako razina estrogena pada, upale rastu, šećer u krvi teže je kontrolirati, a tijelo postaje otpornije na hormone koji reguliraju apetit i sagorijevanje masti.

Ovaj plan se izravno suočava s tim promjenama. Smanjenjem grickanja, razmakom između obroka i davanjem prioriteta proteinima i povrću, plan pomaže sniziti inzulin, ponovno uspostaviti osjetljivost na leptin, smanjiti kortizol i umiriti kronične upale. Rezultat nije samo gubitak težine, već i više energije, dublji san, čišća koža i bolja probava.

Iako je njezino iskustvo s menopauzom bilo teško, Petronella je zahvalna na njemu. Osnažujuće je znati da mnoge zdravstvene probleme možemo preokrenuti promjenom načina prehrane. Ne moramo se oslanjati na vanjsku pomoć, već možemo naučiti koristiti hranu kao lijek kako bismo se brinuli o sebi.

