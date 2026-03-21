DONUT međunarodni kup 2026. sezona drifta počinje na Bugatti Rimac poligonu

Najuzbudljivija drift sezona u regiji počinje uskoro na atraktivnim hrvatskim lokacijama, a odabrane utrke iz Zagreba i okolice ove ćete sezone moći pratiti i na platformi VOYO. U organizaciji DONUT3logy-a, DONUT međunarodni kup 2026., najveće regionalno drift natjecanje, kreće 18. i 19. travnja na Bugatti Rimac poligonu. Kroz protekle tri godine i šest velikih događaja, DONUT3logy se profilirao kao vodeća platforma za drift i motorsport u regiji te okupio više od 25.000 gledatelja na svojim eventima, zbog čega se nova sezona iščekuje s velikim uzbuđenjem.

DONUT3logy i RTL Hrvatska potpisali su ugovor o suradnji za 2026. godinu, čime Voyo postaje ekskluzivna platforma za prijenos svih DONUT događaja u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji te Bosni i Hercegovini.

Dok je motorsport jedan od najbrže rastućih sportskih fenomena u svijetu, drift kao spoj vještine, preciznosti i adrenalina publici donosi uzbuđenje kakvo rijetko koja sportska disciplina može ponuditi. Riječ je o natjecanju u kojem vozači prolaze zadanu stazu uz kontrolirano proklizavanje stražnjeg kraja automobila, dok suci ocjenjuju preciznost vožnje, kut proklizavanja, brzinu ulaska u zavoj i ukupnu atraktivnost nastupa. Uz dim, brzinu i bliske duele, drift iz godine u godinu privlači sve veći broj gledatelja, partnera i vozača iz cijele regije.

DONUT međunarodni kup 2026. održava se kroz četiri velika eventa na vrhunskim lokacijama u Hrvatskoj, a otvaranje sezone DONUT 7 dolazi nakon zimske pauze upravo na Bugatti Rimac poligonu u Velikoj Gorici. Nakon toga karavana se seli u Split, zatim u Westgate shopping city, dok veliko finale ponovno stiže na Bugatti Rimac poligon u rujnu. Prva utrka sezone uvijek donosi prve odgovore i postavlja ton za nastavak prvenstva, ali i otvara pitanje tko je tijekom zime napravio najveći iskorak.

Prošlogodišnji prvak Adrian Petričević, koji je osvojio DONUT međunarodni kup i naslov prvaka Hrvatske unutar sustava Hrvatskog auto i karting saveza, u novu sezonu ulazi s jasnim ciljem da potvrdi status vozača kojeg svi žele pobijediti. No konkurencija je ozbiljna. Erik Janković prošle je godine završio kao drugoplasirani predstavnik Slovenije, dok je Nikola Ilić bio trećeplasirani predstavnik Srbije, što dodatno potvrđuje regionalni karakter prvenstva u kojem su do sada nastupili vozači iz 14 država.

Nova sezona donosi još više brzine, više napetosti i još veća očekivanja. Tko je najbolje iskoristio zimsku pauzu, tko dolazi po iskupljenje, a tko po potvrdu dominacije, saznat ćemo već na otvaranju prvenstva.

DONUT 7 pratite uživo na platformi VOYO s Bugatti Rimac poligona.