BIO U KUHINJI /

Kompany zaboravio donijeti pehar na proslavu: Stvar spasila njegova supruga u zadnji tren

Kompany zaboravio donijeti pehar na proslavu: Stvar spasila njegova supruga u zadnji tren
Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON/imago sportfotodienst/Profimedia

'Netko mi ga je tijekom noći dao i rekao da ga ja sutra donesem, a ja sam potpuno zaboravio na to'

17.5.2026.
23:40
Sportski.net
Bayern je proslavio svoj 35. naslov prvaka Njemačke velikim slavljem na münchenskom Marienplatzu. 

No, uobičajeno slavlje umalo je bilo itekako neuobičajeno jer nije bilo pehara, a sve je umalo 'upraskao' trener bavarske momčadi, Vincent Kompany

"Bili smo tamo i odjednom sam shvatio da nema pehara. Onda sam se sjetio da je ostao kod nas doma. Stajao je lijepo u kuhinji", rekao je kroz smijeh Kompany pa objasnio i kako je uopće došlo do zabune: 

No, stvar je spasila gospođa Kompany, Carla Higgs. Ona je u posljednji trenutak donijela pehar na Marienplatz dok je predsjednik Bayerna Herbert Hainer držao govor.

Čim je spretna Carla stigla s dragocjenim trofejom igrači su mogli nastaviti veliko slavlje i međusobno podizati pehar pred tisućama navijača. 

Cijela scena odmah je postala hit među Bayernovim navijačima i njemačkim medijima, koji su Kompanyjev gaf opisali kao jedan od najzabavnijih trenutaka proslave naslova posljednjih godina.

