Kompany s visina: 'Ne znam kako Enrique to može, nije to za mene'

U prvom susretu polufinala nogometne Lige prvaka Paris Saint-Germain je na Parku prinčeva pobijedio Bayern Munchen sa 5-4.

Fantastičnu utakmicu pružili su aktualni europski prvak PSG i njemački velikan Bayern. Gotovo je nemoguće popisati što se sve događalo na Parku prinčeva. Postignuto je čak devet golova, bilo je još niz prilika, a Parižani su na koncu slavili sa 5-4, premda su u jednom trenutku imali 5-2. S ukupno devet golova to je najefikasnije polufinale Lige prvaka u povijesti.

Bavarci su poveli u 17. minuti golom Harryja Kanea iz kaznenog udarca, izjednačio je Khvicha Kvaratskhelia u 24. minuti, Joao Neves je u 33. minuti okrenuo rezultat, da bi Michael Olise izjednačio u 41. minuti. U posljednjim trenucima prvog dijela Ousamne Dembele je iz kaznenog udarca doveo Parižane do nove prednosti.

"Energija je bila tu. Patili smo, ali smo bili i opasni. Jedna je stvar gledati primljene golove - obično pet golova u gostima u polufinalu Lige prvaka znači da ispadate. Ali, ako pogledate prilike koje smo stvorili, mogli smo postići više, a to nam mora dati vjeru", rekao je trener Bayerna, Vincent Kompany pa nastavio:

"Ako nemate ništa u igri, onda je teško tvrditi da još uvijek možete preokrenuti situaciju. Ali, ako ste opasni kao što smo mi bili večeras, onda mislim da je samo bitno vratiti se u igru ​​i pokušati iskoristiti prilike."

🚨 Vincent Kompany: “It wasn't the position I'd have liked to watch the game from. I told Luis Enrique I don't understand how he likes to watch games from the stands!”.



“It was a game for people who love football”. pic.twitter.com/NGyRw8WWNX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2026

"Bila je ovo utakmica za sve koji vole nogomet", zaključio je Kompany koji zbog kartona utakmicu nije smio voditi s klupe.

"Gledanje s tribine nije za mene. Pitao sam Enriquea kako može voljeti gledati s tribina", otkrio je Kompany pa se kratko osvrnuo i na sporni penal:

"Lopta prvo udara u tijelo pa u ruku. Jako sumnjiva odluka."

😁👆🏼 Luis Enrique to Vincent Kompany: “You saw the game from the stands! Did you like it?”.



“No!”. 😂@CBSSportsGolazo 🎥🔝 pic.twitter.com/1GiPLC5E4V — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2026

Utakmicu je komentirao i Harry Kane, strijelac Bayerna.

"Mislim da smo danas vidjeli dvije visokokvalitetne momčadi, posebno u napadačkoj igri i tranzicijama, brzini, intenzitetu u borbama 1 na 1. Dvije najbolje momčadi koje se bore rame uz rame. Imali smo trenutke kada smo mogli riješiti utakmicu ranije. Dakle, jako smo ponosni na činjenicu da smo se vratili na 5-4 jer bi u gostima, zaostatak od 5-2 mogao biti stvarno težak. Ali borili smo se i opet smo u neriješenom rezultatu."

"Bilo je trenutaka kada smo mogli biti precizniji u posljednjem dodavanju ili završnici. Osjećali smo da smo sve bolji i bolji, pogotovo kako je utakmica odmicala, počeli su se umarati. Moramo samo donijeti isti intenzitet. Trebat će nam više toga sljedeći tjedan. Finalist će biti onaj tko će sljedeći tjedan imati svoje trenutke. Danas je bilo puno trenutaka, a vjerojatno će biti isto i sljedeći tjedan. Dakle, budući da smo kod kuće s publikom iza nas, nadamo se da će nas to gurnuti preko linije."

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte gol Pršira protiv Istre koji je Gorici osigurao ostanak u HNL-u