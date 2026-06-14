Godinama plakala zbog gubitka, a danas slavi čudo! Kći zvijezde 'Prijatelja' napunila 20 godina

Coco Arquette, kći zvijezde serije Prijatelji Courteney Cox (61) i glumca Davida Arquettea (54), proslavila je 20. rođendan. Danas gradi vlastiti put u svijetu zabave, no njezin dolazak na svijet bio je posebno emotivan za slavnu glumicu, koja je godinama otvoreno govorila o svojoj borbi za majčinstvo.

Naime, Courteney Cox tijekom godina prošla je kroz nekoliko spontanih pobačaja i poteškoće s održavanjem trudnoće. Nakon dugotrajne borbe i postupka medicinski potpomognute oplodnje, 2004. godine rodila je Coco, koju je često opisivala kao svoje najveće životno ostvarenje. Posebno mjesto u Cocinu životu ima i Jennifer Aniston (57), Courteneyina dugogodišnja prijateljica i kolegica iz serije Prijatelji, koja joj je kuma te je s obitelji ostala bliska tijekom svih ovih godina.

Iako su se Courteney Cox i David Arquette razišli 2010., a službeno razveli 2013. godine, ostali su u dobrim odnosima te zajedno odgajali svoju jedinu kćer. Upravo je Coco često isticala koliko je povezana s oba roditelja, koji su unatoč razvodu njezinu dobrobit uvijek stavljali na prvo mjesto.