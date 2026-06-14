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SAVRŠENO OSVJEŽENJE /

Ovako Balkanci uživaju u kupanju: Samo oni znaju stvoriti takvu zabavu, prizori su urnebesni

Ovako Balkanci uživaju u kupanju: Samo oni znaju stvoriti takvu zabavu, prizori su urnebesni
Foto: Instagram
Danas, točnije 14. lipnja, se širom svijeta obilježava Međunarodni dan kupanja, dan posvećen uživanju u vodi, opuštanju i zdravom životu. Bilo da je riječ o moru, rijeci, jezeru ili bazenu, kupanje nije samo osvježenje, to je i ritual koji povezuje ljude s prirodom. Na Balkanu se kupanje doživljava na poseban, gotovo ritualni način. Ljeti su plaže i rijeke prepune obitelji i prijatelja, a kupanje često prati cijeli dan proveden uz roštilj, pjesmu i druženje. Dok u nekim zemljama ljudi striktno prate pravila plaže, Balkanci često kombiniraju kupanje s izletom, spontanom zabavom i pravim ljetnim veseljem jer ovdje voda nije samo mjesto za rashlađivanje, već i društvena avantura.
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Danas se širom svijeta obilježava Međunarodni dan kupanja, dan posvećen uživanju u vodi, rashlađivanju i ljetnoj zabavi. A kako bolje obilježiti ovaj dan nego gledajući kako Balkanci uživaju u kupanju na svoj jedinstveni način?

Od spontanih bazena u dvorištu do genijalnih improvizacija, Balkanci su majstori kada je riječ o kreativnoj i urnebesnoj zabavi u vodi. Upravo zato smo izdvojili 20 najurnebesnijih načina balkanskog kupanja, poput onoga uz roštilj jer ljeto bez mesa s roštilja i hladnog piva jednostavno ne postoji, ili bazena kojeg su sami smislili te genijalne igre i brojne druge zabave.

Balkanci definitvno dokazaju da ne poznaju pravila kada je zabava u vodi u pitanju. Njihova domišljatost i humor pretvaraju običan dan u nevjerojatno ljeto prepuno smijeha, prijateljstva i kreativnosti.

14.6.2026.
20:06
Lorena Motik
Instagram
KupanjeMeđunarodni DanBalkanZabava
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