Ovako Balkanci uživaju u kupanju: Samo oni znaju stvoriti takvu zabavu, prizori su urnebesni

Danas se širom svijeta obilježava Međunarodni dan kupanja, dan posvećen uživanju u vodi, rashlađivanju i ljetnoj zabavi. A kako bolje obilježiti ovaj dan nego gledajući kako Balkanci uživaju u kupanju na svoj jedinstveni način?

Od spontanih bazena u dvorištu do genijalnih improvizacija, Balkanci su majstori kada je riječ o kreativnoj i urnebesnoj zabavi u vodi. Upravo zato smo izdvojili 20 najurnebesnijih načina balkanskog kupanja, poput onoga uz roštilj jer ljeto bez mesa s roštilja i hladnog piva jednostavno ne postoji, ili bazena kojeg su sami smislili te genijalne igre i brojne druge zabave.

Balkanci definitvno dokazaju da ne poznaju pravila kada je zabava u vodi u pitanju. Njihova domišljatost i humor pretvaraju običan dan u nevjerojatno ljeto prepuno smijeha, prijateljstva i kreativnosti.