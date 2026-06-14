Malo drugačiji test: Peugeot u Istri i na Kvarneru predstavio novi 408 i osvježene modele

Nije svaki test automobila isti. Neki uključuju autoceste, gradske gužve i bilježenje potrošnje goriva, a neki uključuju i vrhunska vina, istarske specijalitete i pogled na Kvarnerski zaljev. Upravo je takav bio dvodnevni događaj Allure Drive by Peugeot, na kojem je francuski proizvođač predstavio svoju aktualnu ponudu modela i motorizacija kroz jednu od najljepših kulisa koje Hrvatska može ponuditi.

Ruta nas je vodila od Zagreba preko Kvarnera do Istre i nazad, a imali smo priliku isprobati više Peugeotovih modela, od gradskog SUV-a 2008 Hybrid pa sve do tehnološki najnaprednijeg 3008 Plug-in Hybrid.

U središtu pozornosti ipak su se našli novi Peugeot 308 te potpuno osvježeni Peugeot 408.

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Peugeot 408 želi biti drugačiji

U vremenu kada većina automobila izgleda kao da ih je dizajnirao isti algoritam, Peugeot 408 odlučio je igrati na kartu originalnosti. Njegova fastback silueta ne uklapa se potpuno ni u kategoriju limuzina, ni SUV-ova, ni klasičnih crossovera. Ukratko, izgleda kao da je Peugeot odlučio uzeti najbolje iz svih svjetova i napraviti nešto svoje.

Posebno se ističe nova boja karoserije Flare Green koja ovisno o svjetlu mijenja nijanse, pa će vozači možda češće nego inače zastati i pogledati svoj automobil nakon parkiranja.

Novost su i osvijetljeni Peugeot logotipi – sprijeda i straga – pa će i noćni dolasci na parkiralište imati malo više francuskog šarma.

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Digitalni kokpit i više prostora nego što izgled sugerira

U unutrašnjosti dominira najnovija generacija Peugeot i-Cockpit sustava s digitalnim instrumentima i 10-inčnim središnjim zaslonom. Tu su i prilagodljivi i-Toggles prečaci koji omogućuju brz pristup najčešće korištenim funkcijama bez nepotrebnog kopanja po izbornicima.

Peugeot posebno ističe AGR certificirana sjedala koja bi trebala zadovoljiti i vozače koji za upravljačem provode puno vremena. Ambijentalna rasvjeta s osam boja dodatno podiže atmosferu u kabini.

Iako na prvi pogled djeluje vrlo sportski, 408 je iznenađujuće praktičan. Zahvaljujući međuosovinskom razmaku od 2,79 metara, putnici straga neće imati razloga za prigovore, a prtljažnik od 536 litara bez problema će progutati obiteljske kofere ili opremu za vikend-bijeg iz grada.

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Tri pogona za tri različita vozača

Jedna od glavnih poruka događaja bila je da Peugeot danas nudi gotovo sve što kupac može poželjeti.

Za one koji žele potpuno električnu vožnju tu je E-408 sa 213 KS i dosegom do 456 kilometara prema WLTP-u. Punjenje baterije od 20 do 80 posto traje oko pola sata na brzom punjaču.

Kupcima koji žele električnu vožnju tijekom radnog tjedna, ali bez razmišljanja o punionicama na duljim putovanjima, namijenjen je plug-in hibrid sa 240 KS i do 85 kilometara električnog dosega.

Treća opcija je Hybrid 145, svojevrsna „zlatna sredina“, koja kombinira nisku potrošnju i jednostavnost korištenja bez potrebe za vanjskim punjenjem.

Peugeot pokazao širinu ponude

Osim modela 408, sudionici su tijekom vožnje mogli usporediti različite Peugeotove pogonske tehnologije i modele. Od štedljivih dizelaša za vozače koji svakodnevno gutaju stotine kilometara, preko blagih hibrida, pa sve do plug-in hibrida koji sve više postaju logičan izbor za privatne i poslovne korisnike.

Bez obzira na model, zajednički nazivnik ostali su udobnost, vrlo dobra zvučna izolacija i prepoznatljiv i-Cockpit koncept koji već godinama dijeli vozače na one koji ga obožavaju i one koji ga još nisu stigli isprobati dovoljno dugo.

Automobili, vino i dobra hrana – zvuči kao uspješan recept

Da cijela priča ne ostane samo na automobilima, Peugeot je sudionike odveo i u vinariju Saint Hills u Istri, gdje su upoznali lokalnu vinsku scenu, te u novi Hotel Pical u Poreču, jedan od najzanimljivijih turističkih projekata posljednjih godina.

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Za završetak je odabran opatijski restoran Molo, poznat po modernoj interpretaciji kvarnerske kuhinje. Teško je zamisliti bolji način za raspravu o potrošnji goriva, električnom dosegu i dojmovima iz vožnje nego uz tanjur svježe ribe ili vrhunskog komada mesa i čašu dobrog vina.

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Posebna ponuda za kupce

Povodom dolaska novog modela 408, Peugeot je pripremio posebne promotivne cijene. Novi Peugeot 408 Allure Hybrid 145 e-DCS uz Peugeot financiranje dostupan je od 29.990 eura.

U sklopu aktualne WOW ponude, Peugeot 208 kreće od 16.590 eura, model 2008 od 19.990 eura, novi 308 od 26.990 eura, 3008 od 30.990 eura, dok je veći 5008 dostupan od 34.990 eura.

Nakon dvodnevnog druženja postalo je jasno da Peugeot danas ne prodaje samo automobile. Francuzi pokušavaju prodati i određeni stil života – a kada u jednadžbu uključite atraktivan dizajn, elektrificirane pogone, istarska vina i kvarnersku gastronomiju, teško je reći da im to ne polazi za rukom.