Dok se drugi pitaju što odjenuti, Zadranke znaju odgovor: Svojim haljinama ne priznaju dosadu

Još jedna sunčana i topla subota izmamila je brojne Zadrane i turiste na Poluotok, gdje su ugodno prijepodne iskoristili za šetnju gradskim ulicama, druženje i ispijanje kave na terasama. Visoke temperature i vedro nebo stvorili su pravu ljetnu atmosferu, pa se činilo kao da je najtoplije godišnje doba već odavno stiglo u grad.

Subotnja špica ovoga je puta bila posebno šarena. Gradskim ulicama dominirale su lagane haljine s uzorcima - od romantičnih cvjetnih motiva do neizostavnih točkica - koje su savršeno pristajale opuštenom mediteranskom ugođaju. Zadranke su još jednom pokazale da dobro znaju kako spojiti udobnost i stil čak i tijekom najtoplijih dana.

Među brojnim zanimljivim izdanjima našle su se i djevojke koje su se izdvojile upečatljivim tetovažama, pokazujući da osobni stil ne čine samo odjeća i modni dodaci, već i detalji koji pričaju vlastitu priču.

A koga je to sve zabilježio fotograf Bojan Bogdanić, možete pogledati ovdje.