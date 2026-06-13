Pampas je gorio! Pogledajte ovo ludilo, svjetske DJ zvijezde stigle u Hrvatsku, do zore nisu stali

Plaža Pampas u petak navečer pretvorila se u najveći plesni podij u gradu. Nekoliko tisuća posjetitelja okupilo se na ovogodišnjem Pulse Eventu koji je u Osijek doveo svjetske zvijezde elektroničke glazbe Nica Fanciullija i Junior Jacka, a atmosfera koja je vladala uz Dravu dugo će se prepričavati, objavio je portal SiB.net.

Već od otvaranja vrata u poslijepodnevnim satima bilo je jasno da organizatore očekuje večer za pamćenje. Posjetitelji su pristizali iz cijele Hrvatske, ali i susjednih zemalja, a jedinstvena lokacija na Pampasu pokazala se kao pun pogodak. Snažna produkcija, impresivni vizualni efekti i vrhunski sound system stvorili su ambijent kakav se rijetko viđa u Slavoniji.

Vrhunac večeri obilježili su nastupi Nica Fanciullija, jednog od najutjecajnijih svjetskih house i tech-house DJ-eva, te legende elektroničke scene Junior Jacka. Njihovi setovi rasplesali su tisuće ljudi, a glazba se mogla čuti diljem grada.

Odličnu energiju tijekom cijelog događaja održavali su i domaći izvođači. Vedran Car još je jednom potvrdio status jednog od vodećih imena hrvatske klupske scene, dok su osječki miljenik Pips te dvojac Midauskas b2b Toan dodatno podigli atmosferu pred brojnom publikom, objavio je SiB.net.

Program je trajao do ranih jutarnjih sati, a nakon završetka događaja na Pampasu zabava se nastavila na službenom afterpartyju u klubu Exit, gdje su najizdržljiviji plesali sve do jutra.

Organizatori nisu skrivali zadovoljstvo odazivom i atmosferom koja je obilježila cijeli događaj.

„Ovo je bio trenutak koji ćemo dugo pamtiti. Vidjeti nekoliko tisuća ljudi na Pampasu kako zajedno plešu i uživaju u glazbi najbolja je potvrda da Osijek zaslužuje ovakve događaje. Hvala svima koji su bili dio ove priče i pokazali koliko naš grad ima potencijala za velike glazbene spektakle“, poručili su nakon događaja.

Pulse Event još je jednom pokazao da Osijek može ugostiti vrhunske međunarodne izvođače i organizirati događaje koji privlače publiku iz cijele regije, a mnogi posjetitelji već sada se nadaju novom izdanju sljedeće godine.