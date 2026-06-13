Beckham, Cruise... Brojni poznati i slavni na otvaranju SP-a u LA-u, među njima i zaboravljeni Srbin

Svjetsko nogometno prvenstvo otvoreno je na sve tri lokacije. Noćas po našem vremenu kompletirano je otvaranje i u Sjedinjenim Američkim Državama, točnije u Los Angelesu.

Los Angeles, svjetska prijestolnica zabave, u petak je po američkom vremenu, raširenih ruku dočekao najveći sportski događaj na planetu.

Gates open at SoFi Stadium for USA v PAR World Cup pic.twitter.com/lA9ckPiwg9 — Steven Goff (@SoccerInsider) June 12, 2026

Više od tri desetljeća nakon što je SAD posljednji put bio domaćin Svjetskog nogometnog prvenstva, turnir se vratio na američko tlo spektakularnom ceremonijom otvaranja na velebnom SoFi stadionu, privremeno preimenovanom u Los Angeles Stadium. Uoči prve utakmice američke reprezentacije protiv Paragvaja, Hollywood je pokazao svoje najblještavije lice, spajajući sport, glazbu i filmsku industriju u događaj koji je postavio visoka očekivanja za ostatak prvenstva. Atmosfera je bila naelektrizirana, ispunjena iščekivanjem ne samo sportskog nadmetanja, već i proslave povratka nogometne groznice u zemlju gdje je ovaj sport doživio nevjerojatnu ekspanziju od 1994. godine. Bio je to trenutak koji je simbolizirao novu eru nogometa u Sjedinjenim Državama, a ceremonija je bila osmišljena da to prikaže cijelom svijetu, piše Yahoo Sport.

Ceremonija za pamćenje:

Sama svečanost otvaranja bila je produkcijski podvig, osmišljen da prikaže kreativnu energiju i kulturnu raznolikost Los Angelesa. Režiju je potpisao Marco Balich, kreativni direktor s bogatim iskustvom u osmišljavanju olimpijskih ceremonija, što se vidjelo u svakom detalju. Prije nego što su se igrači uopće pojavili na travnjaku, pozornicu je preuzela impresivna postava svjetskih glazbenih zvijezda. Pop ikona Katy Perry izvela je emotivnu verziju svoje pjesme "Wonder", dok su reper Future i južnoafrička zvijezda Tyla podigli energiju izvedbom pjesme "Game Time". Njima su se pridružili i drugi globalni umjetnici, uključujući brazilsku superzvijezdu Anittu, tajlandsku K-pop senzaciju LISU iz grupe BLACKPINK te nigerijskog Afrobeats umjetnika Remu, javlja BBC.

Fans arrive at SoFi Stadium for USA vs. Paraguay 🇺🇸 pic.twitter.com/FKL57ft5GF — Yahoo Sports (@YahooSports) June 12, 2026

Scenografija i kostimi bili su inspirirani uličnom umjetnošću Los Angelesa, a cijeli je program bio prožet vizualnim pripovijedanjem koje je slavilo duh nacije domaćina. U središtu terena dominirao je divovski trofej Svjetskog prvenstva, oko kojeg su plesači izvodili složene koreografije. S krova futurističkog stadiona, kapaciteta 70.000 mjesta, visjela su golema zlatna slova s natpisom "FIFA". Predsjednik FIFA-e, Gianni Infantino, izjavio je kako ova ceremonija "predstavlja izvanredne razmjere onoga što će Svjetsko prvenstvo 2026. postati", naglašavajući kako postava izvođača odražava kulturni utjecaj Sjedinjenih Država na globalnu pop kulturu. Navijači su pozvani da dođu satima ranije kako bi u potpunosti uronili u iskustvo, uz brojne aktivacije i zabavne sadržaje unutar i oko stadiona.

Zvjezdane himne: Country duo i paragvajski soul na centru terena

Jedan od najiščekivanijih trenutaka prije početka svake utakmice na Svjetskom prvenstvu je izvođenje nacionalnih himni. Za ovu posebnu prigodu, FIFA je odstupila od uobičajenog protokola puštanja instrumentalnih verzija i organizirala nastupe uživo. Čast da izvede američku himnu "The Star-Spangled Banner" pripala je popularnom country-pop duu Dan + Shay. Sastavljen od Dana Smyersa i Shayja Mooneyja, ovaj dvojac iz Nashvillea jedan je od najuspješnijih glazbenih akata proteklog desetljeća u svom žanru. Trostruki dobitnici nagrade Grammy, poznati po hitovima poput "Tequila" i "10,000 Hours" snimljenim s Justinom Bieberom, donijeli su svoj prepoznatljiv vokalni sklad na prepuni stadion, stvarajući trenutak nacionalnog ponosa. Njihov odabir bio je jasan signal organizatora o namjeri da se u događaj uključe različiti segmenti američke glazbene scene. S druge strane, himnu Paragvaja izvela je glazbena grupa Purahei Soul, donoseći autentične zvukove Južne Amerike i predstavljajući bogatu kulturnu baštinu svoje zemlje pred globalnom publikom.

Tko je tko na tribinama: od filmskih legendi do sportskih ikona

Očekivano za događaj ovakvog kalibra u Los Angelesu, tribine su bile ispunjene poznatim licima iz svih sfera javnog života. Lista slavnih gostiju bila je toliko duga da je nalikovala na crveni tepih dodjele Oscara. Jedan od najzapaženijih parova bili su glumačka legenda Tom Cruise i nogometna ikona David Beckham, suvlasnik Inter Miamija, koji je ranije tog dana dobio svoju zvijezdu na hollywoodskoj Stazi slavnih. Njima su se pridružili i drugi dobitnici Oscara poput Leonarda DiCaprija, Halle Berry i Jamieja Foxxa.

Glumac Jason Sudeikis, čija je uloga trenera Teda Lassoa postala globalni fenomen, imao je i službenu ulogu ambasadora Svjetskog prvenstva. Održao je pozdravni govor, slaveći "ujedinjujuću moć nogometa na najvećoj svjetskoj pozornici". Među gostima je bio i tvorac "Zvjezdanih ratova" George Lucas, čija je prisutnost imala i nogometnu poveznicu - lijevi bek američke reprezentacije Antonee Robinson nosi nadimak "Jedi" zbog svoje ljubavi prema slavnoj franšizi. Glumci Owen Wilson, redoviti posjetitelj utakmica lokalnog kluba LAFC, i Vince Vaughn također su bili prisutni, kao i kolumbijska glumica Sofia Vergara, koja je sudjelovala kao gošća-analitičarka u prijenosu na španjolskom jeziku za Telemundo. Popis su upotpunili glumac Rob Lowe, poduzetnica i reality zvijezda Paris Hilton, legendarni košarkaš Kareem Abdul-Jabbar te brojne zvijezde NFL-a. Čak je i predsjednik Donald Trump, iako nije bio prisutan zbog priprema za proslavu 80. rođendana u Bijeloj kući, nazvao reprezentaciju kako bi im zaželio sreću, poručivši im da imaju "stvarno dobru šansu otići do kraja".

Jedinstveni format za povijesni turnir

Ceremonija u Los Angelesu bila je treća i posljednja u nizu svečanosti otvaranja, što je presedan u povijesti svjetskih prvenstava. S obzirom na to da turnir po prvi put organiziraju tri države - SAD, Meksiko i Kanada - FIFA se odlučila za jedinstven pristup kojim se slavi doprinos svake od zemalja domaćina. Prva ceremonija održana je dan ranije, 11. lipnja, u Mexico Cityju na legendarnom stadionu Azteca, uoči utakmice Meksika i Južnoafričke Republike. Tamo su glavne zvijezde bile kolumbijska pjevačica Shakira, koja je izvela službenu pjesmu turnira "Dai Dai" s nigerijskim pjevačem Burna Boyem, te brojne latinoameričke zvijezde.

Ranije istog dana kad i svečanost u Los Angelesu, svoj je trenutak slave imao i Toronto, gdje je održana kanadska ceremonija prije utakmice njihove reprezentacije protiv Bosne i Hercegovine. Na pozornici su se izmjenjivali domaći umjetnici poput Alanis Morissette, Alessije Care i Michaela Bubléa. Ovaj trostruki format otvaranja simbolizira jedinstvo i suradnju Sjeverne Amerike u organizaciji najvećeg Svjetskog prvenstva do sada, s rekordnih 48 reprezentacija. Svaka je ceremonija bila osmišljena da istakne lokalnu kulturu, ali i da bude dio jedne veće, povezane priče pod sloganom "zajednički otkucaj srca" koji predstavlja ritam igre i strast milijuna navijača.

Spektakl u Los Angelesu uspješno je zaokružio ovu trodnevnu proslavu početka turnira. Kombinacijom globalnih zvijezda, besprijekorne produkcije i istinske nogometne strasti, američki domaćini poslali su snažnu poruku svijetu. Bio je to početak dostojan povijesnog turnira, koji ne samo da se vratio u SAD, već je to učinio na način koji obećava nezaboravno ljeto ispunjeno vrhunskim sportom i zabavom. Utakmica koja je uslijedila, u kojoj je SAD uvjerljivo slavio, samo je potvrdila da je euforija u potpunosti zahvatila naciju.