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BORBA ZA BODOVE /

Domaćin ima jako težak zadatak u prvoj utakmici na Svjetskom prvenstvu

Domaćin ima jako težak zadatak u prvoj utakmici na Svjetskom prvenstvu
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Foto: JOERAN STEINSIEK/imago sportfotodienst/Profimedia

Tijek utakmice pratite na portalu Net.hr

12.6.2026.
20:45
Sportski.net
JOERAN STEINSIEK/imago sportfotodienst/Profimedia
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1. kolo Skupine D
12.06.2026.
03:00
0
SAD
 
:
0
Paragvaj
 

Mogući sastavi:

SAD: Freese - Richards, Ream, Freeman - Robinson, McKennie, Adams, Dest - Pulisic, Tillman - Balogun

Paragvaj: Gill - Alonso, Alderete, G. Gomez, Caceres - D. Gomez, Cubas, Bobadilla, Almiron - Arce, Sanabria

Uživo

- Utakmica počinje u tri sata po hrvatskom vremenu. Sudi ju Nizozemac Danny Makkelie.

Najava

Nakon otvaranja u Meksiku i Kanadi, Svjetsko prvenstvo započet će i u SAD-u utakmicom domaće reprezentacije protiv Paragvaja na stadionu SoFi u Los Angelesu ili točnije Inglewoodu. 

Domaća reprezentacija predvođena Mauricijom Pochettinom pod velikim je pritiskom i praktički moraju proći skupinu jer američka javnost ne očekuje ništa manje. U prvom kolu čeka ih vrlo težak suparnik. Paragvaj dolazi kao šestoplasirana momčad južnoameričkih kvalifikacija.

Momčad koju vodi Gustavo Alfaro igra iznimno tvrd i defenzivno orijentiran nogomet pa su tako u 18 kvalifikacijskih utakmici primili tek 10 pogodaka, a zabili 14. Čeka nas vrlo uzbudljiv susret u vrlo izjednačenoj skupini u kojoj su još Turska i Australija.

 

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