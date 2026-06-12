Domaćin ima jako težak zadatak u prvoj utakmici na Svjetskom prvenstvu

1. kolo Skupine D 0 SAD : 0 Paragvaj

Mogući sastavi:

SAD: Freese - Richards, Ream, Freeman - Robinson, McKennie, Adams, Dest - Pulisic, Tillman - Balogun

Paragvaj: Gill - Alonso, Alderete, G. Gomez, Caceres - D. Gomez, Cubas, Bobadilla, Almiron - Arce, Sanabria

Uživo

- Utakmica počinje u tri sata po hrvatskom vremenu. Sudi ju Nizozemac Danny Makkelie.

Najava

Nakon otvaranja u Meksiku i Kanadi, Svjetsko prvenstvo započet će i u SAD-u utakmicom domaće reprezentacije protiv Paragvaja na stadionu SoFi u Los Angelesu ili točnije Inglewoodu.

Domaća reprezentacija predvođena Mauricijom Pochettinom pod velikim je pritiskom i praktički moraju proći skupinu jer američka javnost ne očekuje ništa manje. U prvom kolu čeka ih vrlo težak suparnik. Paragvaj dolazi kao šestoplasirana momčad južnoameričkih kvalifikacija.

Momčad koju vodi Gustavo Alfaro igra iznimno tvrd i defenzivno orijentiran nogomet pa su tako u 18 kvalifikacijskih utakmici primili tek 10 pogodaka, a zabili 14. Čeka nas vrlo uzbudljiv susret u vrlo izjednačenoj skupini u kojoj su još Turska i Australija.