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Hrvat ostao bez 120.000 eura: Prevarantima davao novac na ruke i uplaćivao na račun

Hrvat ostao bez 120.000 eura: Prevarantima davao novac na ruke i uplaćivao na račun
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Foto: Elmar Gubisch/imago stock&people/Profimedia

Počelo je nakon što se javio na oglas za trgovanje kriptovalutama

13.8.2026.
10:30
Erik Sečić
Elmar Gubisch/imago stock&people/Profimedia
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Virovitičko-podravska policija objavila je u srijedu detalje prevare u kojoj je 75-godišnjak s područja Orahovice ostao bez oko 120.000 eura. 

Njegove muke počele su sredinom srpnja, kada se javio na oglas za trgovanje kriptovalutama. Ubrzo ga je kontaktirao lažni broker i zatražio podatke bankovne kartice, s koje su mu skinuli početni ulog od 200 eura. 

Nakon toga nazvao ga je lažni predstavnik tvrtke i uspio ga uvjeriti da nastavi s ulaganjem jer "ostvaruje veliku dobit". 

Davao gotovinu, uplaćivao na račune 

Ne sluteći da je riječ o prevari, 75-godišnjak je u svojoj kući u dva navrata predao 80.000 eura u gotovini nepoznatom muškarac, za što mu je i izdana lažna potvrda o preuzimanju novca. Uz sve to je uplatio i 40.000 eura na bankovne račune na ime izmišljenih troškova poreza i naknada za isplatu dobiti.

Tek kad mu nakon uplata nije isplaćena nikakva dobit, muškarac je shvatio da je prevaren, nakon čega se obratio policiji. U tijeku je kriminalističko istraživanjem s ciljem pronalaska počinitelja kaznenog djela.

Savjeti policije 

Građanima policija daje nekoliko savjeta kako bi se zaštitili od ovakvih i sličnih prevara: 

  • ne vjerujte nepoznatim osobama koje vas kontaktiraju telefonom ili putem interneta i nude brzu i sigurnu zaradu
  • budite oprezni prilikom ulaganja u kriptovalute, osobito ako vas netko nagovara na hitne uplate
  • ne dijelite svoje osobne i financijske podatke s neprovjerenim osobama ili putem sumnjivih platformi
  • prije ulaganja provjerite vjerodostojnost platforme
  • ako sumnjate na prijevaru, odmah se obratite nadležnoj policijskoj postaji

Više savjeta o tome kako prepoznati investicijski prevare možete pronaći na stranici Web heroj - investicijske prevare i u informativnom letku

OrahovicaPrevaraKriptovalutePolicija
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