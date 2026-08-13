Dignuo policiju na noge, a onda su ga uhitili! Isplivala prava istina: 'U grmlju je eksploziv'

Zagrebačka policija objavila je u četvrtak detalje slučaja koji je započeo početkom kolovoza, kada im je građanin (60) dojavio da je u grmlju pronašao vrećice s eksplozivom.

Sve je počelo nakon što je muškarac 4. kolovoza u 12.25 sati mobitelom nazvao 192 i kazao da se kod okretišta autobusa na Peščenici u grmlju nalaze vrećice s eksplozivnim sredstvima i streljivom, koje je ostavila "nepoznata osoba".

Odmah nakon dojave, policija je žurno izašla na teren kako bi utvrdila o čemu se točno radi. Njegovi navodi bili su istiniti, no ubrzo je na vidjelo izašao i ostatak priče.

Foto: PU zagrebačka

Uhićen i kazneno prijavljen

Policija je otkrila kako je eksplozivne tvari i naprave - trotilski metak, protu pješačke mine, štapine, detonatore te 68 komada streljive, u grmlje bacio upravo čovjek koji ih je nazvao! Te opasne stvari prije toga je držao na svojem posjedu.

Uhićen je i priveden na kriminalističko istraživanje, nakon kojeg je policija protiv njega Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu dostavila kaznenu prijavu zbog dva kaznena djela - lažne uzbune i nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Foto: PU zagrebačka

Podsjetimo, akcija "Manje oružja - manje tragedija" još uvijek traje, što znači da građani u bilo kojem trenutku mogu dragovoljno predati oružje bez da se protiv njih pokrene kazneni ili prekršajni postupak. Bitno je isključivo da se oružje prijavi nadležnom tijelu prije početka policijskog postupanja.

Foto: PU zagrebačka

"Pozivamo i apeliramo na sve one, koji još negdje u svojim domovima čuvaju ili skrivaju oružje, streljivo ili minsko-eksplozivna sredstva da ih dragovoljno predaju", zamolila je policija, ali i napomenula da oružje i eksplozivna sredstva ne donose u postaje, već da samo nazovu 192 ili najbližu postaju.