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Procurilo s Pantovčaka: Milanović zbog slučaja Gospić saziva izvanrednu sjednicu Sabora?

Procurilo s Pantovčaka: Milanović zbog slučaja Gospić saziva izvanrednu sjednicu Sabora?
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Foto: Igor Soban /PIXSELL

Nije isključeno da Milanović predloži sjednicu posvećenu konkretnom problemu, u ovom slučaju posljedicama koje nezakonito zbrinuti otpad ima na okoliš i zdravlje ljudi

13.8.2026.
10:34
danas.hr
Igor Soban /PIXSELL
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Predsjednik Zoran Milanović zbog slučaja otpada u Gospiću razmatra sazivanje izvanredne sjednice Hrvatskog sabora, neslužbeno je u srijedu doznao Novi list

Ako se odluči za taj potez, morat će formulirati zaključak o točki dnevno reda koju bi predložio. 

Novi list također je iz Ureda predsjednika doznao kako Milanović ne razmišlja o opciji izvanredne sjednice na kojoj bi na dnevnom redu bio prijedlog za glasovanje o nepovjerenju Vladi. Na Pantovčaku smatraju da bi to bili preduboko miješanje u političke odnose u Hrvatskoj.

Međutim, nije isključeno da Milanović predloži sjednicu posvećenu konkretnom problemu, u ovom slučaju posljedicama koje nezakonito zbrinuti otpad ima na okoliš i zdravlje ljudi. Podsjetimo, sazivanje izvanredne sjednice jedna je od predsjednikovih ovlasti, a on je to napravio ranije zbog dugotrajnog štrajka zaposlenih u pravosuđu i afere plin za cent. 

Sastanak lijeve oporbe u Gospiću 

Parlamentarna većina u utorak se sastala vezom i postigla jedinstvo, a premijer Andrej Plenković poručio je kako je koalicija stabilna. Čelnici lijeve oporbe u petak se sastaju u Gospiću, na sastanku kojeg je sazvao šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, u svrhu zajedničke inicijative za glasovanje o nepovjerenju vladi.

U redovima opozicije bilo je dvojbe što s Mostom te treba li im uputiti poziv. Ta je pak stranka odlučila je da neće imati posla s ostatkom oporbe te je već napisala vlastiti prijedlog za izglasavanje nepovjerenja Vladi i poslala ga svim zastupničkim klubovima. 

Zoran MilanovićGospićIzvanredna Sjednica SaboraHrvatski SaborOtpad
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