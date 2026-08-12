Afera s otpadom prerasta u političku krizu: Preko noći pojavili se lanac, lokot i kamere

Ne stišavaju se političke reakcije zbog ilegalno odloženog otpada u Lici. Dok vrijeme prolazi, slučaj koji je izazvao zabrinutost zbog mogućeg onečišćenja okoliša i vode postaje sve veći politički izazov za vladajuće. MOSTpočinje prikupljati potpise za opoziv Vlade, a u Gospiću se priprema novi prosvjed.

Na ulazu u odlagalište otpada u Gospiću danas novi prizor – lanci, lokot i kamere. Još do jučer ulaz na lokaciju bio je potpuno slobodan, a iz Grada Gospića potvrdili su za RTL Danas da je lokot postavljen sinoć.

Nedaleko od odlagališta, u središtu Gospića, nalazi se trg na kojem bi se u nedjelju trebao održati još jedan prosvjed građana.

"Prosvjedom želimo reći da Lika nije na bubnju niti na rasprodaji pokvarenim političarima koji rasprodaju Hrvatsku. Tu mora stati ta svinjarija“, poručio je Mile Ilić iz inicijative Gospić bez otrova.

Udruga Gospić je naš dom najavljuje i skori prosvjed u Zagrebu.

MOST kreće u prikupljanje potpisa za opoziv Vlade

Dok Lika ne miruje, politički pritisak raste i u Zagrebu. Most počinje prikupljati potpise saborskih zastupnika za pokretanje opoziva Vlade. Za podnošenje prijedloga potrebno im je najmanje 30 potpisa zastupnika.

Mostov Zvonimir Troskot slučaj je opisao iznimno teškim riječima.

"Ovdje je riječ o organiziranom bioterorističkom činu i unutarnjoj agresiji koja je ugrozila nacionalnu sigurnost Hrvatske", rekao je Troskot.

Njegov stranački kolega Marin Miletić oštro je prozvao premijera.

"Ili je čovjek odcijepljen od stvarnosti i nitko mu ništa ne može ili je potrebna stručna obrada da vidimo je li on, predsjednik Vlade, izgubio razum u vođenju države", rekao je Miletić.

Opoziv Vlade zatražili su i iz stranke Direkt te SDP-a.

"Prošlo je godinu dana, a nije uklonjena niti jedna bala opasnog ilegalnog otpada. Sada mi u petak pitamo premijera zašto se ignorira hitni postupak i izbjegava odgovornost za život", poručio je SDP-ov Mihael Zmajlović.

Marija Selak Raspudić očekuje reakciju predsjednika Zorana Milanovića.

"Očekujem od Milanovića da reagira i da ne sjedi samo kao fikus, već da sazove sjednicu Sabora", rekla je.

U petak sjednica saborskog odbora u Gospiću

U petak će se u Gospiću održati i sjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode. Dolazak su zasad potvrdili članovi Odbora, ministrice nadležne za zaštitu okoliša i zdravstvo te ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

"Dosad smo godinu dana gledali kako se zabija glava u pijesak. Sada moramo stvoriti hitni pritisak da se odlagalište sanira", poručila je Dušica Radojčić iz Možemo!

Zabrinutost i u Otočcu

Zbog mogućih posljedica nisu zabrinuti samo stanovnici Gospića. Petero nezavisnih gradskih vijećnika koji zajedno s HDZ-om čine većinu u Gradskom vijeću Otočca zabrinuto je zbog mogućeg utjecaja onečišćenja na njihovo područje.

Posebno ih brinu nalazi iz istrage USKOK-a o prisutnosti takozvanih vječnih kemikalija nizvodno od odlagališta u Gospiću.

Traže uklanjanje otpada, praćenje mogućeg širenja onečišćenja nizvodno te donošenje mjera kojima bi se spriječilo eventualno onečišćenje rijeke Gacke. Traže i kontrolu odlagališta u Podumu.

Najavljuju i hitnu sjednicu Gradskog vijeća, ali nakon povratka gradonačelnika s godišnjeg odmora.

Zavod pozvao vlasnike bunara i cisterni da se jave

Zbog mogućeg prodora štetnih tvari u podzemne vode reagirao je i Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije.

Pozvali su građane koji imaju vlastite bunare i cisterne da im se što prije jave kako bi se mogla provesti potrebna ispitivanja.

Istodobno naglašavaju da je javna vodoopskrba sigurna.