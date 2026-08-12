Nakon afere u Gospiću strah i u Međimurju! Tu leži 200 tona otpada: Potvrdili povišene razine klora

Priča nije nova, uz bivši pogon zvan "Piramida" u Ulici Vladimira Nazora u Lopatincu (Međimurje) nalazi se ogromna količina otpada zaostala od ranije.

Jedni kažu kako je riječ o plastičnoj izolaciji vodiča, drugi da je riječ o usitnjenoj plastici i gumi, a to u biti dođe na slično. Navodno je stigao iz inozemstva, objavio je portal eMedjimurje.

Mještani budno prate što se događa kod Piramide, uz dozu bojazni da će doći do zagađenja okoliša, koja je nakon što je eskalirala "aferu Gospić".

Novi vlasnik "Piramide" krenuo je u čišćenje, stavljajući otpad u ogromne vreće. No ovih dana anonimno je čitateljica portala eMeđimurje pitala što se događa u Lopatincu.

Foto: eMedjimurje

Naime, djeluje joj kao da je sve zastalo.

"S obzirom na raslinje, otpad je sakriven od pogleda šetača. Ipak, satelitske snimke otkrivaju količinu smeća koja još uvijek stoji na istom mjestu. Preko svih vreća stavljena je ogromna cerada. Uslikala sam koliko sam mogla prići zbog raslinja. S obzirom na trenutnu situaciju u Lici, gdje se upravo isti otpad zakopavao i trovao prirodu i vodu, zanima me dokle će se čekati da se takav otpad propisno zbrine. U nadi sam da se isti neće pronaći zakopan u nekom međimurskom polju, ni u ikakvom drugom. Kada će se, gdje i kako sanirati otpad koji je možda u Međimurju manje štetan nego onaj koji se nalazi u Lici?", upitala je čitateljice koja je željela ostati anonimna.

Redakcije je polala upit tvrtki Solektra koja je prije nekih godinu dana kupila "Piramidu". Solektra je prvenstveno poznata po sunčanim elektranama. U susjednom Križopotju imaju polje elektrana i logistički centar, a opis djelatnosti im je širi od tih djelatnosti.

Za Piramidu pak su nakon njene kupnje najavili prvenstveno uređenje, a potom ustroj skladišta u dijelu pogona te montaže u drugom dijelu. Barem je tako prošlog kolovoza, tijekom sjednice Općinskog vijeća Svetog Jurja na Bregu, iznio načelnik Anđelko Nagrajsalović, sretan što saga zvana "Piramida" ide kraju.

Potaknuti dopisom čitateljice javili smo se Solektri i pitali za vreće s otpadom i je li zapelo pri sanaciji.

Izmjerili povišene količine klora

Šefovi Solektre su Goran Oreški i Marko Bratković. Javio nam se Oreški i pružio detaljan odgovor, čak zahvalivši na prilici da pojasne trenutno stanje. Njegov odgovor prenosimo u cijelosti:

"Solektra d.o.o. otpad o kojem je riječ nije proizvela niti odložila, niti je na bilo koji način sudjelovala u njegovu nastanku. Otpad je zatečen na predmetnoj lokaciji, odnosno u hali i na prostoru oko nje, nakon što je Solektra stupila u posjed nekretnine.

Foto: eMedjimurje

Prema utvrđenom stanju i raspoloživoj dokumentaciji, riječ je o većoj količini otpada ključnog broja 19 12 04 – plastika i guma, koji se pretežito sastoji od mljevene izolacije električnih kabela. Predmetni otpad prema svojoj klasifikaciji nije opasni otpad. Međutim, analizama je utvrđen povišen udio klora, zbog čega je za njegovo odgovarajuće zbrinjavanje potrebno osigurati postupanje ovlaštenih osoba za gospodarenje takvom vrstom otpada.

Solektra je odmah po utvrđivanju stanja pristupila rješavanju problema te je, o vlastitom trošku, angažirala ovlašteno društvo za preuzimanje i zbrinjavanje predmetnog otpada.

Do danas je na propisan način s lokacije uklonjeno i zbrinuto približno 200 tona otpada, za što su Solektri ispostavljeni računi u ukupnom iznosu od 102.838,75 EUR bez PDV-a. Prema dosadašnjim procjenama, na lokaciji je preostalo još približno toliko otpada.

S obzirom na količinu otpada i iznimno visoke troškove njegova propisanog zbrinjavanja, sanacija se provodi etapno. Plan Solektre je preostali otpad ukloniti i propisno zbrinuti do kraja 2026. godine. Društvo kontinuirano poduzima aktivnosti kako bi se taj postupak proveo što brže, uz poštovanje svih propisa koji uređuju gospodarenje otpadom.

Napominjemo i da je Solektra o zatečenom otpadu izvijestila Općinski sud u Varaždinu, pred kojim se vodi kazneni postupak u vezi s tim otpadom. U nastojanju da pronađe dodatne mogućnosti za što brže i učinkovitije rješavanje problema, Solektra se obratila i Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi mogućnosti njegova uključivanja. Zasad nije došlo do uključivanja Fonda u financiranje, odnosno rješavanje predmetnog problema.

Želimo posebno naglasiti da Solektra nema namjeru predmetni otpad premještati na neodgovarajuće lokacije, zakapati ga niti s njime postupati na bilo koji drugi način koji nije dopušten propisima. Sav otpad koji Solektra uklanja s lokacije predaje se ovlaštenim osobama i zbrinjava na propisan način, kao što je učinjeno i s približno 200 tona koje su već uklonjene.

Svjesni smo interesa i zabrinutosti mještana te nam je upravo zato i radi nas samih cilj problem koji smo zatekli na nekretnini trajno i odgovorno riješiti.

Javio se i načelnik Anđelko Nagrajsalović koji kaže da se kod "Piramide" ne događa ništa sporno.

"Oni rade, čiste, mijenjaju stolariju, kreću s građevinskim radovima… Što se tiče tog otpada, koji je također stigao iz Italije, teško ga je zbrinuti. Odlagališta u državi više gotovo ne preuzimaju otpad, teško je predati jedan kilogram, nitko nema prostora. Uglavnom, stare vreće u Piramidi su se raspale, a oni su to očistili i stavili u nove vreće te rješavaju kamo ih i kako zbrinuti. Imaju to namjeru dovršiti, a okoliš je uređen", rekao je kaže načelnik.