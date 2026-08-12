FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VUČICA SE POJAČAVA /

Roma završila spektakularan posao: U Rim stiže argentinski svjetski doprvak!

Roma završila spektakularan posao: U Rim stiže argentinski svjetski doprvak!
×
Foto: Moritz Mueller/imago sportfotodienst/Profimedia

Tijekom karijere Molina je skupio 65 nastupa za reprezentaciju Argentine s kojom je osvojio naslov svjetskog prvaka prije četiri godine, a ove igrao u finalu

12.8.2026.
16:14
Hina
Moritz Mueller/imago sportfotodienst/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Nogometni klub Roma službeno je objavila vijest da je novi igrač rimske momčadi 28-godišnji argentinski reprezentativac Nahuel Molina.

Desni bočni igrač Molina time se vraća u talijanski nogomet jer je od 2020. do 2022. nosio dres Udinesea za koji je postigao devet pogodaka u 64 nastupa u Serie A. Potom je prešao u madridski Atletico gdje je boravio do ovog ljeta. U dresu madridskog kluba je odigrao 119 prvenstvenih utakmica te je postigao osam pogodaka. Molina je često bio autor spektakularnih golova tijekom boravka u Atleticu.

Tijekom karijere Molina je skupio 65 nastupa za reprezentaciju Argentine s kojom je osvojio naslov svjetskog prvaka prije četiri godine, a ove igrao u finalu gdje je njegova reprezentacija poražena od Španjolske. S Argentinom je osvojio i dvije Copa Americe.

Roma je prošle sezone osvojila treće mjesto u Serie A čime je osigurala nastup u Ligi prvaka u nadolazećoj sezoni.

RomaAtletico MadridMolina
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike