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Dalić predstavljen, detalji ugovora iznenadili: Zarađivat će milijune

Dalić predstavljen, detalji ugovora iznenadili: Zarađivat će milijune
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Foto: Justus Stegemann/imago sportfotodienst/Profimedia

Dalić tako nakon gotovo devet godina na klupi Hrvatske ulazi u novo poglavlje

12.8.2026.
16:48
Sportski.net
Justus Stegemann/imago sportfotodienst/Profimedia
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Zlatko Dalić i službeno je novi izbornik nogometne reprezentacije Ujedinjenih Arapskih Emirata. Tamošnji savez objavio je njegovo predstavljanje uz poruku „Zlatko Dalić – until 2030“, čime je potvrđeno da će suradnja trajati do 2030. godine.

Dalić tako nakon gotovo devet godina na klupi Hrvatske ulazi u novo poglavlje. Upravo u UAE-u ranije je izgradio velik trag vodeći Al-Ain od 2014. do 2017., kada je osvojio prvenstvo i stigao do finala azijske Lige prvaka.

 

 

 

 

S Hrvatskom je u međuvremenu ostvario povijesne rezultate, srebro na SP-u 2018., broncu 2022. i srebro u Ligi nacija.

Dalić će u Emiratima zarađivati oko pet milijuna eura godišnje bez bonusa, što bi ga učinilo najplaćenijim hrvatskim trenerom u povijesti.

U stručnom stožeru trebao bi mu se pridružiti Danijel Subašić kao trener vratara, dok bi Branko Ivanković trebao preuzeti ulogu posebnog savjetnika saveza.

Zlatko DalićUae
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