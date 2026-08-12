Dalić predstavljen, detalji ugovora iznenadili: Zarađivat će milijune

Zlatko Dalić i službeno je novi izbornik nogometne reprezentacije Ujedinjenih Arapskih Emirata. Tamošnji savez objavio je njegovo predstavljanje uz poruku „Zlatko Dalić – until 2030“, čime je potvrđeno da će suradnja trajati do 2030. godine.

Dalić tako nakon gotovo devet godina na klupi Hrvatske ulazi u novo poglavlje. Upravo u UAE-u ranije je izgradio velik trag vodeći Al-Ain od 2014. do 2017., kada je osvojio prvenstvo i stigao do finala azijske Lige prvaka.

S Hrvatskom je u međuvremenu ostvario povijesne rezultate, srebro na SP-u 2018., broncu 2022. i srebro u Ligi nacija.

Dalić će u Emiratima zarađivati oko pet milijuna eura godišnje bez bonusa, što bi ga učinilo najplaćenijim hrvatskim trenerom u povijesti.

U stručnom stožeru trebao bi mu se pridružiti Danijel Subašić kao trener vratara, dok bi Branko Ivanković trebao preuzeti ulogu posebnog savjetnika saveza.