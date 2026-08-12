Nezapamćeni hakerski napad: Ukradeni medicinski i osobni podaci gotovo 19 milijuna ljudi

Poljske vlasti u srijedu su objavile informaciju o velikom curenju medicinskih i osobnih podataka o gotovo 19 milijuna građana nakon kibernetičkog napada na pružatelja usluga medicinskog softvera. Prema riječima ministra za digitalnu sigurnost Krzysztofa Gawkowskog incident spada u "jedno od najvećih" kršenja kibernetičke sigurnosti u povijesti te zemlje u kojoj živi 37 milijuna stanovnika.

"Trenutačno nema naznaka da se radi o vanjskom napadu, koji možda potječe iz Rusije ili bilo koje druge države", rekao je. Prvi nalazi upućuju na kibernetičke kriminalce koji djeluju radi financijske koristi, rekao je ministar, dodavši kako se isključuje mogućnost plaćanja otkupnine. Obećao je da će "neumoljivo" progoniti počinitelje.

Ukradeni podaci iznose otprilike dva terabajta i odnose se na informacije povezane s medicinskim konzultacijama, izdavanjem recepata za lijekove i drugih dokumenata koji se obično koriste tijekom praćenja zdravstvenog stanja bilo kojeg pacijenta. Priroda i opseg kompromitiranih podataka razlikuju se od osobe do osobe, rekao je ministar, najavivši i provedbu sustava koji će građanima omogućiti da provjere jesu li im podaci ukradeni. Usluge ciljane tvrtke koristilo je otprilike 12.000 medicinskih ustanova.