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Pomrčina oduševila Hrvate: Čitatelji šalju fotografije neobičnog prizora!

Pomrčina oduševila Hrvate: Čitatelji šalju fotografije neobičnog prizora!
Foto: Net.hr
Pomrčina na Čiovu
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Brojni Hrvati večeras su pogled usmjerili prema nebu kako bi pratili pomrčinu, jedan od najiščekivanijih astronomskih događaja godine. Neobičan prizor privukao je pozornost diljem zemlje, a naši čitatelji šalju nam fotografije pomrčine snimljene iz različitih dijelova Hrvatske.

Neki su je promatrali s ulica i balkona, drugi su potražili mjesta s boljim pogledom prema horizontu, a fotografije ovog nebeskog fenomena već pristižu u našu redakciju.

12.8.2026.
20:04
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Net.hr
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