Pomrčina oduševila Hrvate: Čitatelji šalju fotografije neobičnog prizora!

Brojni Hrvati večeras su pogled usmjerili prema nebu kako bi pratili pomrčinu, jedan od najiščekivanijih astronomskih događaja godine. Neobičan prizor privukao je pozornost diljem zemlje, a naši čitatelji šalju nam fotografije pomrčine snimljene iz različitih dijelova Hrvatske.

Neki su je promatrali s ulica i balkona, drugi su potražili mjesta s boljim pogledom prema horizontu, a fotografije ovog nebeskog fenomena već pristižu u našu redakciju.