'Love Island' ju je proslavio, estetski zahvati promijenili, a ljubavni život punio naslovnice

Olivia Attwood (35) široj je javnosti postala poznata 2017. godine zahvaljujući trećoj sezoni britanskog reality showa 'Love Island UK', u koji je ušla kao 26-godišnjakinja.

Olivia je zahvaljujući britkom jeziku, eksplozivnom temperamentu i turbulentnoj vezi s Chrisom Hughesom (33) brzo postala jedna od najzapaženijih kandidatkinja, a njih dvoje sezonu su završili na trećem mjestu.

Iako nije pobijedila, Olivia je svojih petnaest minuta slave pretvorila u uspješnu televizijsku karijeru.

Vodila je vlastite reality i dokumentarne emisije, otvoreno govorila o brojnim estetskim zahvatima, a njezin privatni život godinama puni britanske medije.

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