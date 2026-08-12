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OLIVIA ATTWOOD /

'Love Island' ju je proslavio, estetski zahvati promijenili, a ljubavni život punio naslovnice

'Love Island' ju je proslavio, estetski zahvati promijenili, a ljubavni život punio naslovnice
Foto: Stills Press/Alamy/Profimedia
Olivia Attwood proslavila se 2017. godine u trećoj sezoni britanskog 'Love Islanda', u koji je ušla kao 26-godišnjakinja iz Surreyja, a prije televizijske slave bavila se modelingom i radila kao grid djevojka u motosportu.
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Olivia Attwood (35) široj je javnosti postala poznata 2017. godine zahvaljujući trećoj sezoni britanskog reality showa 'Love Island UK', u koji je ušla kao 26-godišnjakinja.

Olivia je zahvaljujući britkom jeziku, eksplozivnom temperamentu i turbulentnoj vezi s Chrisom Hughesom (33) brzo postala jedna od najzapaženijih kandidatkinja, a njih dvoje sezonu su završili na trećem mjestu.

Iako nije pobijedila, Olivia je svojih petnaest minuta slave pretvorila u uspješnu televizijsku karijeru.

Vodila je vlastite reality i dokumentarne emisije, otvoreno govorila o brojnim estetskim zahvatima, a njezin privatni život godinama puni britanske medije.

Dok teku pripreme za Love Island Adria, ne propustite ljetno zagrijavanje uz Love Island UK - od danas na platformi Voyo!

12.8.2026.
11:22
Hot.hr
Raw Image/Goff Photos/Profimedia
Olivia AttwoodLove Island UkChris HughesLove Island Adria
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