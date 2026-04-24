Vladavina Bikova u vili: Postoji li tajna veza između ovog zemljanog znaka i uspjeha u popularnom reality showu 'Love Island'?

Statistike, naime, pokazuju da su Bikovi najuspješniji horoskopski znak u povijesti britanskog showa. Čak pet pobjednika i šest finalista rođeno je pod znakom bika, što ukazuje na to da njihova smirena i pouzdana priroda rezonira s gledateljima, ali i partnerima u vili. Njihova strpljivost ključna je u turbulentnom okruženju showa, a odanost ih čini poželjnim partnerima.

Od boksača mekog srca do medijske ikone

Jedan od najpoznatijih primjera je profesionalni boksač Tommy Fury, rođen 7. svibnja. U petoj sezoni showa osvojio je srca publike svojom nepokolebljivom odanošću prema Molly-Mae Hague. Njihova veza, koja je započela u vili, postala je jedna od najstabilnijih i najuspješnijih u povijesti 'Love Islanda', a okrunjena je rođenjem kćeri Bambi. Tommy je savršen primjer Bika koji je svoju romantičnu stranu i pouzdanost pretvorio u pobjedničku formulu.

S druge strane spektra je Olivia Attwood (Bad boyfriends, Prljavo bogaćenje), rođena 2. svibnja, jedna od najupečatljivijih natjecateljica treće sezone. Njezina veza s Chrisom Hughesom bila je sve samo ne mirna, pokazujući i drugu, tvrdoglavu stranu ovog znaka. Ipak, njezina upornost i karizma osigurale su joj treće mjesto i lansirale je u uspješnu televizijsku karijeru. Nakon 'Love Islanda', Olivia je postala voditeljica, dokumentaristica i panelistica u popularnim emisijama, a jednom je prilikom i sama priznala da mrzi nagle promjene, što je pripisala upravo svom horoskopskom znaku.

Moćni parovi i novi favoriti

Osma sezona donijela je jedinstvenu situaciju u kojoj je finalni par bio sastavljen od dvoje Bikova. Gemma Owen, kći slavnog nogometaša Michaela Owena, i Luca Bish zajedno su stigli do finala, osvojivši drugo mjesto. Iako njihova veza izvan vile nije potrajala, njihov zajednički put pokazao je kako se Bikovi međusobno privlače i razumiju. Luca se kasnije vratio u vilu u 'Love Island: All Stars', dokazujući da se Bikovi ne predaju lako.

Trend se nastavio i u kasnijim sezonama. Sammy Root, pobjednik desete sezone, također je Bik, kao i Harriett Blackmore i Jess White, natjecateljice jedanaeste sezone koje su odmah privukle pažnju. Njihova prisutnost samo je potvrdila teoriju o dominaciji ovog znaka. Zanimljiv je i slučaj Josha Ritchieja iz prve sezone, koji je rođen 21. svibnja, na samoj granici Bika i Blizanca. Takve osobe često posjeduju znatiželju i prilagodljivost Blizanaca, ali zadržavaju tvrdoglavu i stabilnu crtu Bika.

Bilo da se radi o njihovoj prizemljenosti, odanosti ili jednostavno sposobnosti da uživaju u ljetu punom flerta i sunčanja, jedno je sigurno: kada tražite budućeg pobjednika 'Love Islanda', potražite ga među Bikovima. Zvijezde su, čini se, odavno na njihovoj strani. Love Island kolekcije gledaj na platformi Voyo.

A koji je tvoj sretan znak?