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Utrka će biti napeta: Ovaj veličanstveni trojac trpa kao na traci

Utrka će biti napeta: Ovaj veličanstveni trojac trpa kao na traci
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Foto: Pedro Paulo Diaz/Zuma Press/Profimedia

U utorak protiv Iraka Mbappe je proslavio jubilarni 100. nastup u nacionalnom dresu

23.6.2026.
7:34
Hina
Pedro Paulo Diaz/Zuma Press/Profimedia
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Lionel Messi, Kylian Mbappe i Erling Haaland vodili su svoje reprezentacije, Argentinu, Francusku i Norvešku, do startne dvije pobjede i brzopoteznog plasmana u nokaut fazu Svjetskog nogometnog prvenstva.

Messi, koji će u srijedu proslaviti 39. rođendan, ujedno je prvi strijelac prvenstva s pet golova, dok ga u stopu prate Mbappe i Haaland koji su na četiri pogotka.

Ujedno, Messi i Mbappe vode borbu na vječnoj ljestvici strijelaca svjetskih prvenstava. Nakon što je postigao tri gola protiv Alžira, a potom dva Austriji, Messi je sada na samom tronu s 18 golova. Dva manje imaju Miroslav Klose i 27-godišnji Mbappe koji je na SP-u dva gola prvo dao Senegalu, a potom Iraku.

U utorak protiv Iraka Mbappe je proslavio jubilarni 100. nastup u nacionalnom dresu te impresivno izgleda njegovih 60 pogodaka u tom razdoblju.

Po tom pitanju još su impresivnije brojke 25-godišnjeg Haalanda koji je na ovom prvenstvu, baš kao i Mbappe, po dva gola dao Iraku i Senegalu. Trenutačno je kršni Norvežanin na 59 pogodaka tijekom 52 nastupa u reprezentativnom dresu.

Lionel MessiKylian MbappeErling HaalandArgentinaFrancuska Nogometna ReprezentacijaNorveška Nogometna Reprezentacija
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