FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
EDUKACIJA URODILA PLODOM /

Policija u Šibeniku pronašla dva ukradena glisera iz Švedske: Vrijede oko 220.000 eura!

Policija u Šibeniku pronašla dva ukradena glisera iz Švedske: Vrijede oko 220.000 eura!
×
Foto: Ravnateljstvo policije

Upravo su međunarodna suradnja i kontakti stečeni tijekom edukacije znatno pridonijeli rasvjetljavanju slučaja

3.8.2026.
15:55
Jaga Komazec
Ravnateljstvo policije
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Šibenska policija pronašla je dva skupocjena glisera ukradena u Švedskoj 2023. i 2025. godine. Plovila, čija se ukupna vrijednost procjenjuje na oko 220.000 eura, pronađena su 30. srpnja na području Šibenika.

U akciji su sudjelovali policijski službenici šibensko-kninske i splitsko-dalmatinske policije te Ravnateljstva policije. Provjerom je utvrđeno da su oznake na oba glisera bile krivotvorene.

Policija ističe da su znanja koja su pomogla u otkrivanju plovila službenici stekli na međunarodnoj edukaciji o krađama plovila, održanoj u svibnju u Splitu. Edukaciju je organizirao FRONTEX, a domaćin je bilo Ravnateljstvo policije.

Znanje stečeno na međunarodnoj edukaciji

Na trodnevnoj obuci sudjelovali su policijski službenici iz više zemalja Europske unije, dok su Hrvatsku predstavljali pripadnici policije, carine i lučke kapetanije. Znanja su im prenosili specijalizirani njemački policijski službenici za krađe plovila i predavači FRONTEX-a.

Upravo su međunarodna suradnja i kontakti stečeni tijekom edukacije, navode iz policije, znatno pridonijeli rasvjetljavanju ovog slučaja.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike