Policija u Šibeniku pronašla dva ukradena glisera iz Švedske: Vrijede oko 220.000 eura!

Šibenska policija pronašla je dva skupocjena glisera ukradena u Švedskoj 2023. i 2025. godine. Plovila, čija se ukupna vrijednost procjenjuje na oko 220.000 eura, pronađena su 30. srpnja na području Šibenika.

U akciji su sudjelovali policijski službenici šibensko-kninske i splitsko-dalmatinske policije te Ravnateljstva policije. Provjerom je utvrđeno da su oznake na oba glisera bile krivotvorene.

Policija ističe da su znanja koja su pomogla u otkrivanju plovila službenici stekli na međunarodnoj edukaciji o krađama plovila, održanoj u svibnju u Splitu. Edukaciju je organizirao FRONTEX, a domaćin je bilo Ravnateljstvo policije.

Znanje stečeno na međunarodnoj edukaciji

Na trodnevnoj obuci sudjelovali su policijski službenici iz više zemalja Europske unije, dok su Hrvatsku predstavljali pripadnici policije, carine i lučke kapetanije. Znanja su im prenosili specijalizirani njemački policijski službenici za krađe plovila i predavači FRONTEX-a.

Upravo su međunarodna suradnja i kontakti stečeni tijekom edukacije, navode iz policije, znatno pridonijeli rasvjetljavanju ovog slučaja.