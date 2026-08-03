U teškoj prometnoj nesreći u Splitu poginula jedna osoba, auto završio na krovu

U teškoj prometnoj nesreći u ponedjeljak oko 14.35 sata u Splitu poginula je jedna osoba. Nesreća se dogodila na raskrižju Ulice Hrvatske ratne mornarice i Ulice Ante Starčevića, piše Dalmacija Danas.

Kako je izvijestila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, u nesreći su sudjelovala dva osobna automobila. Na mjesto događaja odmah su upućene žurne službe.

O događaju je obaviješteno nadležno državno odvjetništvo, a na mjestu nesreće bit će obavljen očevid kojim će se utvrditi okolnosti tragedije.

Promet se na navedenoj dionici odvija otežano, uz fizičku regulaciju policijskih službenika.

Slobodna Dalmacija piše kako su prizori s mjesta nesreće užasni. Jedan automobil prevrnut je na krovu, razbijena su stakla i teško oštećene karoserije. Vatrogasci su uz pomoć opreme intervenirali oko vozila. Oko automobila rasuti su dijelovi automobila.

Velik broj građana okupio se iza policijske trake promatrajući dramatičnu intervenciju žurnih službi. Na okolnim prometnicama stvorile su se velike kolone vozila, koja se jedva probijaju kroz mjesto nesreće.

Policijski službenici nastavljaju očevid kako bi utvrdili točan slijed događaja i okolnosti koje su dovele do ove tragedije. Više informacija očekuje se nakon završetka istrage.