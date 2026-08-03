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INTERVENIRALE SLUŽBE /

Prometna nesreća na A3: Više osoba ozlijeđeno, stvorila se kilometarska kolona

Prometna nesreća na A3: Više osoba ozlijeđeno, stvorila se kilometarska kolona
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Foto: Ilustracija Ivica Galovic/PIXSELL

Zbog intervencije žurnih službi i provođenja očevida promet se na toj dionici odvija usporeno jednom prometnom trakom.

3.8.2026.
12:42
danas.hr
Ilustracija Ivica Galovic/PIXSELL
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Više osoba ozlijeđeno je u prometnoj nesreći koja se danas prijepodne dogodila na autocesti A3 kod Slavonskog Broda. 

Prema informacijama Policijske uprave brodsko-posavske, dojava o nesreći zaprimljena je u 11.06 sati, a dogodila se na 204. kilometru autoceste A3 u smjeru Lipovca.

Na mjesto događaja odmah su upućene ekipe hitne medicinske pomoći koji pružaju pomoć ozlijeđenima te provode očevid kako bi utvrdili okolnosti nesreće.

Policija je potvrdila da je u nesreći ozlijeđeno više osoba, no za sada nije poznata težina njihovih ozljeda ni točan broj ozlijeđenih.

Vozi se u koloni

Zbog intervencije žurnih službi i provođenja očevida promet se na toj dionici odvija usporeno jednom prometnom trakom.

Prema podacima Hrvatskog autokluba (HAK), između čvora Lužani i čvora Slavonski Brod zapad u smjeru Lipovca stvorila se kolona duga oko tri kilometra.

Više informacija o uzroku prometne nesreće i stanju ozlijeđenih bit će poznato nakon završetka policijskog očevida.

Prometna NesrećaAutocesta A3
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