FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DRAMA U AUSTRALIJI /

Masovni pomor ptica! Stručnjaci upozoravaju: 'Virus se može prenijeti na ljude'

Masovni pomor ptica! Stručnjaci upozoravaju: 'Virus se može prenijeti na ljude'
×
Foto: Antony DICKSON/AFP/Profimedia

Ptičja gripa H5N1 posljednjih je godina usmrtila stotine milijuna ptica i sisavaca diljem svijeta, uzrokujući milijarde dolara štete u peradarskoj industriji

3.8.2026.
13:26
Hina
Antony DICKSON/AFP/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Australija je u ponedjeljak upozorila na rizik širenja ptičje gripe H5N1 nakon što je prvi slučaj masovnog uginuća među morskim pticama usmrtio oko 50 velikih ćubastih čigri uz obalu južno od Adelaidea.

Iako je virus potvrđen kod divljih ptica, za sada nema dokaza da se proširio na australske farme. Mnoge od njih zatvorene su kako bi se zaštitila jata peradi otkako je virus prvi put otkriven u lipnju.

Australska ministrica poljoprivrede Julie Collins izjavila je da je testiranjem potvrđena ptičja gripa H5N1 u skupini od 49 uginulih i 35 bolesnih čigri koje su tijekom helikopterskog nadzora u petak pronađene na stijenama kod Cape Jaffe, oko 250 kilometara od Adelaidea.

"Australci bi trebali očekivati daljnje širenje virusa i veći broj pogođenih divljih životinja", poručila je Collins.

Dodala je kako je riječ o prvom potvrđenom slučaju masovnog uginuća te upozorila da, nakon što se virus H5 proširi među divljim životinjama i u prirodnom okolišu, nije moguće izbjeći velike gubitke.

Deseci potvrđenih slučajeva

Prema riječima ministrice, u Australiji su dosad potvrđena 74 slučaja zaraze, raspoređena u saveznim državama Južna Australija, Zapadna Australija i Queensland, pri čemu je najveći broj zabilježen upravo u Južnoj Australiji.

Australija i Novi Zeland, koji je prošlog mjeseca zabilježio prvi slučaj H5N1, godinama se pripremaju za dolazak virusa. Među mjerama su pojačana biosigurnost na farmama, testiranje obalnih ptica te cijepljenje posebno ugroženih životinjskih vrsta.

Ptičja gripa H5N1 posljednjih je godina usmrtila stotine milijuna ptica i sisavaca diljem svijeta, uzrokujući milijarde dolara štete u peradarskoj industriji. Virus se proširio i na stoku u Sjedinjenim Američkim Državama, dok su na brojnim obalama zabilježena masovna uginuća ptica i tuljana.

Iako se virus može prenijeti na ljude koji dolaze u kontakt sa zaraženim životinjama, broj takvih slučajeva i dalje je vrlo malen. Zdravstveni dužnosnici ističu da je trenutačni rizik za opću populaciju nizak.

Ptičja GripaAustralija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike