Masovni pomor ptica! Stručnjaci upozoravaju: 'Virus se može prenijeti na ljude'

Australija je u ponedjeljak upozorila na rizik širenja ptičje gripe H5N1 nakon što je prvi slučaj masovnog uginuća među morskim pticama usmrtio oko 50 velikih ćubastih čigri uz obalu južno od Adelaidea.

Iako je virus potvrđen kod divljih ptica, za sada nema dokaza da se proširio na australske farme. Mnoge od njih zatvorene su kako bi se zaštitila jata peradi otkako je virus prvi put otkriven u lipnju.

Australska ministrica poljoprivrede Julie Collins izjavila je da je testiranjem potvrđena ptičja gripa H5N1 u skupini od 49 uginulih i 35 bolesnih čigri koje su tijekom helikopterskog nadzora u petak pronađene na stijenama kod Cape Jaffe, oko 250 kilometara od Adelaidea.

"Australci bi trebali očekivati daljnje širenje virusa i veći broj pogođenih divljih životinja", poručila je Collins.

Dodala je kako je riječ o prvom potvrđenom slučaju masovnog uginuća te upozorila da, nakon što se virus H5 proširi među divljim životinjama i u prirodnom okolišu, nije moguće izbjeći velike gubitke.

Deseci potvrđenih slučajeva

Prema riječima ministrice, u Australiji su dosad potvrđena 74 slučaja zaraze, raspoređena u saveznim državama Južna Australija, Zapadna Australija i Queensland, pri čemu je najveći broj zabilježen upravo u Južnoj Australiji.

Australija i Novi Zeland, koji je prošlog mjeseca zabilježio prvi slučaj H5N1, godinama se pripremaju za dolazak virusa. Među mjerama su pojačana biosigurnost na farmama, testiranje obalnih ptica te cijepljenje posebno ugroženih životinjskih vrsta.

Ptičja gripa H5N1 posljednjih je godina usmrtila stotine milijuna ptica i sisavaca diljem svijeta, uzrokujući milijarde dolara štete u peradarskoj industriji. Virus se proširio i na stoku u Sjedinjenim Američkim Državama, dok su na brojnim obalama zabilježena masovna uginuća ptica i tuljana.

Iako se virus može prenijeti na ljude koji dolaze u kontakt sa zaraženim životinjama, broj takvih slučajeva i dalje je vrlo malen. Zdravstveni dužnosnici ističu da je trenutačni rizik za opću populaciju nizak.