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OBJAVLJENA SNIMKA /

Dron pao među kupače u ruskom ljetovalištu: Poginule četiri osobe, uključujući i dijete

Dron pao među kupače u ruskom ljetovalištu: Poginule četiri osobe, uključujući i dijete
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Foto: Screenshot/X

Dvije odrasle osobe i jedno dijete prevezeni su u bolnicu

3.8.2026.
14:12
F.K.
Screenshot/X
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Najmanje četiri osobe, uključujući dijete, poginule su, a 10 ih je ozlijeđeno nakon pada drona u turističkom mjestu Arhipo-Osipovki na ruskoj obali Crnog mora, objavile su ruske vlasti.

Mjesto administrativno pripada Gelendžiku, poznatom ljetovalištu u Krasnodarskom kraju. Regionalni guverner Venijamin Kondratjev rekao je da su ukrajinski dronovi napali civilnu infrastrukturu. Događaj je nazvao tragedijom.

"Broj poginulih porastao je na četiri nakon pada krhotina drona, dok je još 10 osoba ozlijeđeno", stoji u priopćenju lokalnih vlasti, piše Reuters.

Na mjesto događaja upućen je specijalizirani tim hitne medicinske službe za krizne situacije. Dvije odrasle osobe i jedno dijete prevezeni su u bolnicu.

Na društvenim mrežama objavljena je snimka na kojoj se vidi pad drona među ljude na plaži te eksplozija koja je uslijedila.

UPOZORAVAMO, SNIMKA U NASTAVKU JE UZNEMIRUJUĆA:

Rusija nije potvrdila pad drona izravno među kupače, već navode da su žrtve stradale pri padu ostataka bespilotne letjelice.

Međutim, svjedoci tvrde da su dronovi viđeni u blizini plaže. Jedan muškarac rekao je da su se ljudi skrivali iza izbočine na obali i pokrivali ležaljkama. Drugi je dodao da je vidio ozlijeđenog muškarca krvavog ramena.

Mjesto pada drona nalazi se svega dvadesetak kilometara od luksuznog kompleksa u blizini Gelendžika koji se godinama povezuje s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, piše The Sun.

UkrajinaRusijaVladimir PutinNapadPlažaDron
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