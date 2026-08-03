Nesvakidašnji prizor na plaži: Ljudi hvatali novčanice koje su plutale morem

Četvorica muškaraca koji su gliserom doputovali s Malte i navodno u more bacili oko 700.000 eura u gotovini malteški su državljani otprije poznati policiji. Prema izvorima Times of Malta, protiv njih je pokrenuta istraga.

Plovilo je, prema pisanju talijanskih medija, ostalo bez goriva i doživjelo kvar motora nedaleko od obale Casuzzea, mjesta u blizini Santa Croce Camerine u pokrajini Ragusa.

Prije dolaska spasilačkih službi osobe s glisera navodno su u more bacile nekoliko paketa novčanica, čija se ukupna vrijednost procjenjuje na oko 700.000 eura.

Novac koji je plutao među valovima primijetili su kupači, koji su potrčali u more kako bi dohvatili novčanice, zbog čega je na plaži nastao kaos.

🇪🇸‼️| Un grupo de turistas encuentran bolsas flotando con más de 665.000€ dentro, en una playa de Sicilia. pic.twitter.com/AbfHDcuEo9 — EDATV (@edatvoficial) August 1, 2026

Na mjesto događaja stigli su pripadnici talijanske obalne straže, financijske policije, državne policije i karabinjera. Vlasti su uspjele pronaći gotovo sav novac izvučen iz mora.

Kada su stigli do plovila, na njemu su zatekli jednog muškarca, dok su se preostala trojica navodno iskrcala kako bi potražila pomoć. Sva četvorica su identificirana i odvedena u prostorije obalne straže na ispitivanje.