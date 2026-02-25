Skandal kod susjeda: Policajci iz robne kuće ukrali robu u vrijednosti od gotovo 300.000 eura

Rimsko tužiteljstvo pokrenulo je opsežnu istragu protiv 44 osobe, među kojima je čak 9 pripadnika željezničke policije i 12 karabinjera zbog sumnje da su sudjelovali u krađi luksuzne odjeće i parfema iz robne kuće Coin.

Svi osumnjičeni policajci zaposleni su na željezničkom kolodvoru Roma Termini u Rimu, piše Euronews.

Istraga je pokrenuta u veljači 2024. godine, nakon što je voditelj luksuzne robne kuće Coin u ulici Via Giolitti prijavio ogroman manjak robe.

Ozbiljan manjak robe

Voditelj je primijetio da nedostaje robe u iznosu od 184.000 eura, što je 10,8 posto ukupnog prihoda trgovine. Manjak je to koji je značajno viši od uobičajenog, koji iznosi od dva do tri posto u ostalim Coinovim trgovinama.

Naknadnim provjerama otkriven je dodatni nedostatak od 94.000 eura vrijedne robe. Samo na odjelu parfema manjak je iznosio 45.000 eura. Ukupno se tako došlo do gotovo 280.000 eura nestale robe.

Privatni detektivi

Uprava robne kuće angažirala je privatne detektive koji su postavili dodatne kamere, posebno usmjerene na blagajnu muškog odjela. Upravo je ta kamera pokazala uigranu shemu osumnjičenih.

Glavnu ulogu u operaciji navodno je imala blagajnica trgovine. Ona bi, prema navodima tužitelja, uklanjala sigurnosne oznake s odabranih artikala, skrivala ih u blizini pulta, a potom na blagajni unosila iznose od svega nekoliko desetaka eura, iako je stvarna vrijednost proizvoda bila znatno viša. Dio novca od takvih transakcija, prema sumnjama, zadržavala je za sebe.

Istražitelji su čak instalirali poseban softver na jednu od blagajni koji je u realnom vremenu bilježio nesklad između onoga što je "otkucano" i onoga što je stvarno izneseno iz trgovine.

Osumnjičeni visoki dužnosnici

Među osumnjičenima su i visoko rangirani pripadnici željezničke policije, među kojima su jedan rukovoditelj, dva povjerenika, inspektor, pomoćnik načelnika, zamjenik nadzornika, koordinator pomoćnika načelnika, glavni nadzornik te jedna policajka.

Među 12 karabinjera pod istragom nalaze se brigadir, više zamjenika brigadira i odabrani desetnici koji su radili na kolodvoru.

Svi su, do završetka postupka, premješteni na druge dužnosti. Svakog od osumnjičenika tereti se za sudjelovanje u jednom ili dva pojedinačna slučaja.

Obrana sve negira

Odvjetnik osmorice policajaca, Andrea Falcetta, odbacuje optužbe. Tvrdi da su njegovi klijenti tijekom prošle godine izvršili pedesetak uhićenja i vratili tisuće eura ukradene robe.

"Istražuju ih zbog incidenata koji se nisu dogodili, a čija je vrijednost tek nekoliko desetaka eura, a ne stotine tisuća kako se piše", izjavio je Falcetta.

Robna kuća Coin, koja je bila poprište ovog nezapamćenog skandala, zatvorila je svoja vrata u svibnju 2025. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatske šume zbog krađa drva ostale bez više od milijun eura: 'Ljudi su primorani ili im je najlakše tako doći do novca