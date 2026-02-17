Policija riješila misterij serijskih krađa: Otkrili tko je tri mjeseca 'operirao' po Dubrovniku

Policija sumnjiči 28-godišnjaka za 13 kaznenih djela teške krađe i krađe počinjenih u kućama, trgovinama, zgradama i na ulicama na području Dubrovnika u posljednja tri mjeseca, izvijestila je u utorak Policijska uprava dubrovačko-neretvanska.

Pritom se 28-godišnjak sumnjiči da je sam počinio dvanaest kaznenih djela, a za počinjenje trinaestog sumnjiči se i 25-godišnjak.

"Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni 28-godišnjak od 22. studenog prošle godine do 4. veljače ove godine iz obiteljskih kuća, trgovina, zgrada i ulica ukrao dva električna romobila, dvije zaštitne kacige, novčanike s novcem, osobnim i bankovnim karticama, kozmetičke, prehrambene i tehničke proizvode, mobitel, parfeme, dva ručna sata, ključeve stana i automobila te palicu za golf staru sto godina", ističu iz policije.

Šteta veća od 4.000 eura

Prvu krađu 22. studenog 28-godišnjak je počinio u suradnji s 25-godišnjakom, kada su otuđili električni romobil i pripadajuću zaštitnu kacigu. Električni romobil s vidljivim oštećenjima policajci su pronašli nakon dva dana.

"Među opisanim događajima je i onaj od 4. veljače kada je osumnjičeni 28-godišnjak s kapuljačom na glavi, u večernjim satima ušao u obiteljsku kuću u kojoj su se nalazili supružnici starije životne dobi. Nakon što su ga zatekli u hodniku kuće, osumnjičen je pobjegao, a naknadno je utvrđeno kako je iz kuće otuđio novčanik s novcem, osobnim i bankovnim dokumentima, dva ručna sata te ključeve kuće", navode iz policije.

Ukupna materijalna šteta pričinjena vlasnicima otuđenih predmeta procjenjuje se na preko četiri tisuće eura.

"Zbog osnove sumnje da je počinio produljeno kazneno djelo teške krađe u svezi s kaznenim djelom krađe 28-godišnjak je u ponedjeljak navečer, uz kaznenu prijavu, predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, dok je 25-godišnjak osumnjičen za kazneno djelo krađe i oštećenje tuđe stvari, zbog čega je kazneno prijavljen nadležnom državnom odvjetništvu u Dubrovniku", ističu iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

