Podvala krenula po zlu: Omiljeni profesor umro ispred svoje kuće, uhićeno petero učenika

Smrtonosna podvala - tako bi se mogao nazvati "prank" s toaletnim papirom srednjoškolaca uhićenih nakon smrti njihovog profesora matematike i atletskog trenera Jasona Hughesa (40).

Četrdesetogodišnji učitelj u srednjoj školi North Hall u Gainesvilleu u SAD-u preminuo je nakon što je kasno u petak prevezen u bolnicu, priopćio je ured šerifa okruga Hall.

Nehotice ga je ispred njegove kuće pregazio učenik koji je bježao nakon podvale s toaletnim papirom. Lokalni šerif je objavio da je petero tinejdžera došlo pred njegovu kuću u petak kako bi omotali drveće u dvorištu toaletnim papirom u sklopu poznate podvale. Grupa je pokušala pobjeći u dva odvojena vozila kada je Hughes izašao iz kuće. Potom se spotaknuo, pao na cestu, a vozač kamioneta ga je nehotice pregazio, kazali su zamjenici šerifa.

Uhićeno petero tinejdžera

Tinejdžeri su se zaustavili i pokušali mu pomoći do dolaska Hitne pomoći.

Osamnaestogodišnji vozač kamiona, identificiran kao Jayden Ryan Wallace uhićen je zbog sumnje za ubojstvo u prometu, zbog kojeg mu prijeti od tri do 15 godina zatvora prema zakonu savezne države Georgije. Četvero drugih tinejdžera sumnjiči se za prekršaje zbog neovlašteno ulaska na privatni posjed i bacanja smeća na njemu, priopćio je šerifov ured.

Obitelj preminulog profesora kazala je da je poznavao i volio petorku tinejdžera te pozvala vlasti da odbace optužbe protiv njih. "Ovo je strašna tragedija i naša je obitelj odlučna spriječiti da se dogodi još jedna tragedija koja bi uništila živote ovih učenika", kazala je obitelj u izjavi za Associated Press (AP) u ponedjeljak. "To bi bilo suprotno s Jasonovom predanosti i ulaganju u živote djece", dodali su.

Obitelj ističe da je Hughes nije pokušao "pozvati na red" tinejdžere, već je unaprijed čuo za njihovu podvalu i htio ih je iznenaditi.

'Voljeli su ga i poštovali učenici i kolege'

Jedan od njegovih susjeda Ty Talley ispričao je medijima da je šala s toaletnim papirom dio tradicije u kojoj sudjeluju učenici North Halla tijekom maturalne sezone. "Ničeg zlonamjernog tu nije bilo. Bila je to samo šala kojom učenici 'podvaljuju' profesorima. Ja sam to radio kao dijete", dodao je.

No, šala je to koja je odnijela ljudski život.

Dan prije Hughesove smrti, obrazovne ustanove okruga Hall objavile su poruku u kojoj su pozvali učenike da se suzdrže od bilo kakvih podvala tijekom maturalne sezone u kojima bi se mogla oštetiti ili uništiti tuđa imovina. Škola je upozorila i na "ozbiljne posljedice" koje prijete tijekom "destruktivnog ponašanja".

"Jason Hughes bio je voljeni suprug, odani otac, strastveni učitelj, mentor i trener kojeg su voljeli i poštovali učenici i kolege", kazao je nadzornik školskog okruga okruga Hall Will Schofield u izjavi tijekom vikenda.

Poginuli učitelj zajedno je sa suprugom Laurom predavao matematiku u srednjoj školi North Hall. Osim toga, bio je aktivan u organizaciji pod nazivom NG3, koja je usmjerena na pomoć u razvoju karaktera kod srednjoškolaca kroz društveno koristan rad i mentorstvo.

