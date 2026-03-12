FREEMAIL
PRAVA GOSPODA /

Rugali se Tudoru, a isto su prošli i Chelsea i Manchester City! Englezi opako izudarani

Rugali se Tudoru, a isto su prošli i Chelsea i Manchester City! Englezi opako izudarani
Foto: ABACAPRESS, Abaca Press/Alamy/Profimedia

Danima su najavljivali da će od njihovih šest predstavnika u osmini, pet proći u četvrtfinale

12.3.2026.
0:21
Sportski.net
ABACAPRESS, Abaca Press/Alamy/Profimedia
Igora Tudora su mnogi u Engleskoj dočekali 'na nož' nakon poraza Tottenhama 5:2 kod Atletico Madrida u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka

Tudorovi igrači su odigrali katastrofalnih uvodnih 15 minuta i već gubili 3:0. Golman Antonin Kinsky kojem je Tudor dao da debitira, napravio je dvije neviđene pogreške, a ništa bolji nije bio ni Micky van de Ven, skupi stoper koji je također nevjerojatno pogriješio. 

Poraz od 5:2 brojni su (po tome) poznati engleski mediji 'opjevali' kao Tudorovu blamažu ne čekajući ni jutro koje bi trebalo biti pametnije od večeri. 

Međutim, ne javljaju se i ne pišu ništa na poraze Chelseaja koji je također izgubio 5:2 kod PSG-a. Ne pišu ništa ni o Manchester Cityju koji je također ispraćen s tri gola razlike (3:0 kod Reala). 

'Veličanstvena premoć'

Chelsea je primjerice od zadnja četiri udarca PSG-a na njihov gol primio sva četiri gola, a moćni Manchester City još moćnijeg Pepa Guardiole nije pokazao praktički ništa u Madridu. 

Ukupno gledajući engleske klubove ovaj tjedan u Ligi prvaka od šest utakmica nemaju niti jednu pobjedu, a uz dva remija imaju četiri poraza i gol razliku 6:16. Arsenal se poraza spasio jednim nategnutim penalom u 89. minuti kod Bayera u Leverkusenu, a najbliži pobjedi je zapravo bio samo Newcastle protiv Barcelone, koja se pak isto tako spasila penalom u završnici. 

Danima su najavljivali da će od njihovih šest predstavnika u osmini, pet proći u četvrtfinale i demonstrirati veličanstvenu premoć Premier lige, ali sve je ostalo samo na kamenovanju 'tamo nekog' Igora Tudora. 

POGLEDAJTE VIDEO: Nastavak drame iranskih nogometašica: Jedna od igračica se ponovno predomislila i ipak se vraća u Iran

Liga PrvakaPremier LigaIgor Tudor
