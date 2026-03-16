Leonardo DiCaprio na Oscare ovaj put nije stigao s mamom: Uz njega je 24 godine mlađa djevojka

Popularni holivudski 50-godišnji glumac Leonardo DiCaprio obično je na dodjelu Oscara dolazio u društvu svoje majke, no 98. dodjela prestižnih zlatnih kipića sve je promijenila!

Naime, nakon godina skrivanja, Leonardo DiCaprio na svečanu dodjelu nagrada poveo je svoju djevojku, lijepu talijansku manekenku Vittoriju Ceretti!

Leonardo DiCaprio i Vittoria Ceretti su zajedno od ljeta 2023. godine, kada su ih prvi put javno povezali zbog nježnih susreta na Ibizi i na Cannes festivalu. Tijekom godina su ih papparazzi hvatali na zajedničkim odmorima i događajima, no pokušavali su držati vezu što je više moguće izvan svjetla reflektora.

Međutim, sada su stvarno potvrdili ljubav, i to baš na romantičan i holivudski način! Međutim, kako živimo u doba društvenih mreža, nije bilo potrebno dugo da se od svega napravi i šaljivi meme.

27-godišnja Talijanka na dodjelu Oscara stigla je u efektnoj crvenoj haljini, dok je Leonardo DiCaprio pokazao svoj novi imidž s brkovima!

Podsjetimo, Leonarda DiCaprija godinama prate priče o tome da je očaran mladim, često značajno mlađim djevojkama uz njega.

