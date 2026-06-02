Protivnik Hrvatske na Mundijalu u 93. minuti ostao bez pobjede

Nogometna reprezentacija Gane, suparnik Hrvatske u skupini L na skorašnjem Svjetskom prvenstvu, odigrala je 1-1 protiv Walesa u Cardiffu, u prijateljskom susretu.

Bila je to prva utakmica Gane u 2026. godini u kojoj nije izgubila, premda može žaliti za pobjedom budući da je vodila 1-0 do 93. minute. Prethodno je izgubila u sve tri prijateljske utakmice. Bolji su od Gane bili Austrija s 5-1, Njemačka s 2-1 i Meksiko s 2-0.

Velšani su bolje otvorili utakmicu u Cardiffu te su dominirali u uvodnih dvadeset minuta, ali je potom Gana imala najbolje prilike prije odlaska na odmor. Ayew je u 29. minuti iskosa naciljao domaćeg vratara Darlowa, dok je u 36. pokušao Sulemana, ali je i taj udarac zaustavio velški golman.

U nastavku se i dalje igralo izjednačeno i prilično tvrdo do 66. minute kada je Gana povela. Stuštio se tada prema domaćim vratima Nuamah. Prvi je udarac zaustavio domaći vratar, a drugi vratnica. Iz trećeg pokušaja precizan je bio Yirenkyi, strijelac za 1-0.

Samo četiri minute kasnije odličnu je šansu za Wales imao Koumas, ali je iz blizine glavom pucao pored vratnice. Do kraja je Wales napadao i na kraju izjednačio u 93. minuti. Odličan je centaršut uputio Neco Williams, dok je glavom vrlo lijepo pogodio Koumas za konačnih 1-1.

Gana se na Svjetskom prvenstvu nalazi u skupini L gdje su i Hrvatska, Engleska i Panama, a Hrvatska i Gana će igrati u posljednjem, trećem kolu, 27. lipnja u Philadelphiji.

Posljednju prijateljsku utakmicu Hrvatske uoči SP-a, protiv Slovenije u Varaždinu 7. lipnja, gledajte na kanalu Nove TV na platformi Voyo.