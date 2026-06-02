Legenda secirala poraz Vatrenih: 'Ako nam to naprave, onda smo u velikim problemima'

Nogometna reprezentacija Hrvatske izgubila je na Rujevici od Belgije 0:2 u predzadnjoj prijateljskoj utakmici uoči Svjetskog prvenstva.

Po jedan pogodak u svakom je poluvremenu postigla Belgija za pobjedu u Rijeci. U 38. minuti je prvi gol na ogledu postigao Youri Tielemans, dok je sve zaključeno kada je u 96. Romelu Lukaku bio strijelac za konačnih 2-0.

Iako je riječ o prijateljskoj utakmici, poraz je otvorio brojna pitanja, od eksperimentalne formacije do izbora u napadu. U analizi za Net.hr, legendarni branič Vatrenih i član generacije koja je 1990. odigrala povijesnu prvu utakmicu protiv SAD-a, Saša Peršon, detaljno je prokomentirao nastup Dalićevih izabranika.

"Vjerujem da bez obzira na to što se radi o prijateljskoj utakmici, sigurno da nije nitko računao na poraz. Znali smo da neće biti jednostavno i lagano protiv reprezentacije Belgije", započeo je Peršon te dodao:

"Ako gledamo prvo poluvrijeme, bilo je jako malo udaraca u okvir gola. Mislim da je naša akcija uputila samo jedan udarac u okvir gola i to je bio udarac Modrića koji je Courtois zadnjim naporom skinuo. Belgija je imala, čini mi se, dva udarca u okvir gola i zabila je taj jedan gol. Više je to bio neki otpadak, ne neka akcija."

"Budimir imao jednu čistu šansu kod 1:0 kad je pogodio stativu. Sličnu situaciju je imala i Belgija, ali na kraju ovako kad se gleda, treba reći da je ipak na kraju Belgija zasluženo pobijedila", dodao je Peršon.

Dalićev eksperiment

Najviše pažnje privukao je Dalićev pokušaj igre s trojicom braniča u zadnjoj liniji, formacijom koja se nije pokazala uspješnom.

Na pitanje je li eksperiment propao, Peršon je bio jasan:

"Sigurno da je Dalić danas pokušao igrati s tom trojicom igrača, iako znamo dobro da smo jako malo puta igrali s trojicom odozada. Očigledno da jednostavno igrajući s tri igrača odozada, malo smo puta igrali tako da normalno da to onda nije ono uigrano kao što je igra sa četvoricom", objasnio je naš sugovornik i dodao:

"Ako protivnička ekipa oduzme loptu negdje na centru, onda stvara velike i velike probleme. Znamo dobro da i Vušković i Šutalo i Gvardiol nisu brzanci, nego čvrsti igrači i onda kad dođu u situaciju na širokom prostoru s brzim igračima, onda tu imamo velike probleme."

Zbog toga Peršon očekuje povratak na provjereni sustav već u idućoj utakmici.

"Vjerujem da će sigurno Dalić već protiv Slovenije zaigrati sa tom četvoricom u zadnjoj liniji, a onda do utakmice s Engleskom će morati odlučiti", smatra legendarni Vatreni.

Musina prilika

Izbornikova odluka da utakmicu u vrhu napada započne Petar Musa, a ne Ante Budimir, također je iznenadila.

"Dalić mu je dao priliku, Musa je do sada bio igrač koji je ulazio u drugom poluvremenu, a sada mu je do šansu od početka. Znamo da Musa igra u jednoj sasvim drugačijoj ligi, u američkoj, i nije samo tako lako iz te lige doći u Europu i sad očekivati da će on napraviti neko čudo preko noći", komentirao je Peršon.

Protiv Slovenije po pobjedu za moral

Posljednja provjera u nedjelju protiv Slovenije sada dobiva još više na važnosti jer se sada ne radi se samo o uigravanju, već i o podizanju samopouzdanja prije puta na Mundijal. Peršon očekuje da će izbornik ponovno dati priliku igračima s klupe, ali i da pobjeda postaje imperativ.

"Očekujem da će Dalić dati priliku još jednoj trojici, četvorici igrača koji su danas bili na klupi, mislim tu na Kramarića. Ne vjerujem da će on protiv Slovenije postaviti sada ekipu koja bi trebala igrati protiv Engleske", prognozira, ali upozorava:

"Ne čeka nas sigurno lagana utakmica. Slovenci su isto jedna momčad koja se želi ostaviti što bolji dojam."

Posljednju prijateljsku utakmicu Hrvatske uoči SP-a, protiv Slovenije u Varaždinu 7. lipnja, gledajte na kanalu Nove TV na platformi Voyo.