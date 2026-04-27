Dok u Zagrebu slave, u Rijeci i Splitu su u ozbiljnim problemima: 'Predugo to traje'

Rijeka i Hajduk odigrali su bez golova u Jadranskom derbiju na Rujevici ovoga vikenda, a tim je rezultatom Dinamo i matematički postao novi prvak Hrvatske, četiri kola prije kraja sezone SHNL-a. O posljednjem Jadranskom derbiju i situaciji u Rijeci i Hajduku porazgovarali smo s legendarnim hrvatskim nogometašem i bivšim reprezentativcem Sašom Peršonom, koji je tijekom igračke karijere bio član Rijeke, Dinama i Hajduka.

Na početku razgovora Peršon je govorio o Jadranskom derbiju, koji ga je poprilično razočarao.

"Kad ovako gledam te derbije koji su odigrani u ovoj sezoni između Hajduka i Rijeke, možda je ovo bio nekako i možda jedan od lošijih derbija, možda najsiromašniji. Drugo poluvrijeme je praktički bila neka uspavanka. Jednostavno, igra za zaborav", istaknuo je.

Potom se osvrnuo na situaciji u Rijeci, prošlogodišnjem prvaku, koji je nakon 32 odigrana kola četvrta momčad na tablici i prijeti joj neigranje u Europi sljedeće sezone. Za trećeplasiranim Varaždinom zaostaju četiri boda.

"Rijeka je sigurno trebala i tražila pobjedu s obzirom na borbu za Europu, a ovako uzeli su bod. Sigurno da im je na ruku išao i poraz Varaždina u Zagrebu, ali, međutim, sad se Lokomotiva tu približila. Već sljedeće kolo s Lokomotivom će biti vrlo, vrlo zanimljivo. Vozit će se jedna neizvjesna utrka između Rijeke, Lokomotive i Varaždina", rekao je.

Spas sezone za Rijeku sada bi mogla biti pobjeda nad Dinamom u finalu i osvajanje Kupa, što je put koji izravno vodi u Europsku ligu. U prvenstvu je situacija postala neizvjesna, a sezona koja je u Europi puno obećavala mogla bi završiti kao veliki neuspjeh.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

"Zna se dobro da Rijeku samo osvajanje kupa na neki način vodi u Europu. Ako Rijeka ne uđe u Europu, to bi sigurno bio veliki neuspjeh. Jedino osvajanje kupa bi možda moglo koliko-toliko sezonu spasiti", rekao je pa se osvrnuo na ovu turbulentnu sezonu kluba s Rujevice:

"Vjerujem da se Rijeka u toj Europi puno više trošila nego u našoj ligi, a onda kroz našu ligu jednostavno nije djelovala i nije bila na onoj razini prošlogodišnje kada je osvojila naslov prvaka."

Stalno ista priča

Hajduk je nakon remija s Rijekom ostao drugi, s velikih 15 bodova zaostatka za Dinamom i to je razočaravajuće za navijače koji desetljećima čekaju naslov. Peršon je istaknuo da se u Splitu iz godine u godinu ponavlja ista priča.

"Predugo to traje. Očigledno da je jednostavno i nedostatak jedne kvalitete prisutan u Hajduku da bi se Hajduk ravnopravno mogao nositi s Dinamom u borbi za prvaka", bio je direktan Peršon.

Problemi, prema njemu, nisu samo na terenu. Dugo se provlači priča o situaciji u upravi kluba i sve to, uz dugu apstinenciju od trofeja, stvara negativnu atmosferu.

"Mislim da se Hajduk, koji je imao rezultate u onom bivšem sistemu, ne može usporediti s ovim iz ove lige. Sada Hajduk u ovoj ligi praktički, eto, preko dvadeset godina nije osvojio naslov prvaka. Šteta", rekao je Peršon i dodao:

"Bilo bi super i za nogomet da je Hajduk jak, da ta borba između Hajduka i Dinama, pa evo i Rijeke, bude puno, puno neizvjesnija i zanimljivija. Jednostavno, Hajduka tu nema. Iz sezone u sezonu se ponavlja ista priča."

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

"Sad je Garcia (Gonzalo Garcia trener Hajduka op.a.) došao, pa kad gledamo, kad podvučemo crtu, ne znam što se tu dobro napravilo. Sigurno se s Garcijom očekivalo da bude u utrci za prvo mjesto, a ovako je bodovna razlika petnaestak bodova. Ne znam je li on odradio svoj posao kako treba. Ne bi me čudilo da možda Hajduk ponovno počne razmišljati i o novom treneru za iduću sezonu", istaknuo je pa zaključio:

"Sigurno da ni sportska politika nije možda onakva kakva bi trebala biti. Teško mi je sad iz ovog kuta gledati što se dolje radi, kako se dovode igrači i tko je zadužen za to, ali očigledno da jednostavno neke stvari sigurno ne štimaju".

Standings provided by Sofascore

