Drama na Rujevici, slavlje na Maksimiru, a Modrić je zabrinuo naciju

Foto: PIXSELL/PROFIMEDIA

U specijalu Net.hr-a Vikend retrovizor donosimo pregled najvažnijih sportskih događaja iz vikenda iza nas

27.4.2026.
8:42
M.G.
Vikend iza nas donio je mnoštvo sportskih uzbuđenja. Odvijale su se brojne drame na terenima diljem Europe, a ono što ga je definitivno obilježilo bilo je Dinamovo osvajanje naslova prvaka Hrvatske.

No, krenimo redom.

U Premier ligi Manchester City i Arsenal vode veliku borbu za naslov, a u subotu su se Topnici vratili na vrh tablice nakon što su pobijedili Newcastle. Istog dana hrvatski napadač Franjo Ivanović pokazao je da je u sjajnoj formi uoči Svjetskog prvenstva, nakon što je u velikoj pobjedi svoje Benfice zabio dva gola.

U SHNL-u odigrana je utakmica Osijeka i Lokomotive, koja je završena bez golova, ali prava drama uslijedila je nakon nje jer su na putu u Zagreb nakon utakmice u prometnoj nesreći sudjelovali čelnici zagrebačkog kluba.

U Italiji je hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić nastavio briljirati, u remiju protiv vodeće momčadi Serie A Intera zabio gol, a njegova ekipa time je i matematički izborila ostanak u elitnom razredu talijanskog nogometa.

Nedjelja je donijela nogometni spektakl u Hrvatskoj, nakon kojega smo dobili novog prvaka.

Nakon što su Hajduk i Rijeka na Rujevici odigrali 0:0, titula je i službeno pripala Dinamu, a Plavi su je proslavili pred svojim navijačima pobjedom protiv Varaždina 2:1, a u toj utakmici nezaustavljivi Dion Drena Beljo zabio je svoj 29. gol u prvenstvu ove sezone.

Na kraju vikenda, u nedjelju navečer stigla je i jako zabrinjavajuća vijest iz Italije - kapetan Vatrenih Luka Modrić se ozlijedio u utakmici svog Milana protiv Juventusa.

Luka ModrićDinamoShnlHajdukRijekaFranjo IvanoviĆVikend Retrovizor
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
