PRATITE OD 18:45

Sve spremno za slavlje na Maksimiru: Dinamo lovi naslov, Varaždin kvari planove

Sve spremno za slavlje na Maksimiru: Dinamo lovi naslov, Varaždin kvari planove
Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Tekstualni prijenos utakmice Dinamo- Varaždin pratite uživo putem portala Net.hr od 18:45

26.4.2026.
15:12
VOYO logo

Dinamo i Varaždin igraju posljednju utakmicu 32.kola SHNL-a na Maksimiru

32.kolo Supersport Hrvatske nogometne lige
26.4.2026.
18:00
0
Dinamo
:
0
Varaždin
 

Najava

Derbi dana u SuperSport HNL igra se na Maksimiru, gdje GNK Dinamo Zagreb protiv NK Varaždin ima priliku zaključiti sezonu – pobjedom bi i matematički osigurao naslov prvaka. Uz to, klub slavi i 115. rođendan, pa je ulog dodatno naglašen.

Uoči susreta, trener Varaždina Nikola Šafarić najavio je utakmicu za Net.hr:

"Moguće je da Dinamo već prije početka bude prvak i to može utjecati na sve. Mi znamo što je naš cilj i dat ćemo maksimum. Igramo protiv najjačeg suparnika na najtežem terenu, ali tražimo pozitivan rezultat."

Uvertira u utakmicu već je podigla atmosferu – Dinamo je uz ZET predstavio poseban tramvaj u klupskim bojama, podsjetivši na dugu zajedničku povijest, dok su se igrači pojavili među navijačima i dodatno zagrijali grad.

Kod Dinama trener neće moći računati na Mihu Zajca, a upitni su još neki igrači s lakšim ozljedama. Problema ima i Varaždin – neizvjesni su Zelenika i Tavares, dok su Škaričić, Sikošek i Punčec otpali.

Unatoč svemu, Varaždin dolazi s jasnom namjerom, pokvariti slavlje na Maksimiru. S druge strane, Dinamu treba samo jedan korak do titule. Sve je spremno za utakmicu koja može donijeti rasplet prvenstva.

POGLEDAJTE VIDEO: Radotić nakon Lokomotive: 'Žao mi je što ne možemo zabiti gol na Opusu'

Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
Još iz rubrike