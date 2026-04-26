Pitali smo vas zašto volite Dinamo, vaši odgovori pokazali su pravu sliku ljubavi prema klubu

Današnja utakmica Dinama i Varaždin u SuperSport HNL-u imat će i poseban svečarski značaj. Naime, maksimirski klub danas obilježava 115. obljetnicu postojanja.

Dinamo seže svoje korijene još iz 1911. godine, kada je osnovan Prvi hrvatski građanski športski klub (Građanski), čiju je tradiciju kasnije preuzeo današnji najtrofejniji hrvatski klub. Kroz povijest je klub mijenjao ime i identitet, a odlukom Skupštine 2011. godine u službeni naziv ponovno je uključen i prefiks Građanski, čime je potvrđena povezanost s izvornim nasljeđem.

U više od stoljeća postojanja klub je prošao kroz nekoliko promjena imena, od Građanskog, preko Dinama, HAŠK Građanskog i Croatije, pa sve do povratka imenu Dinamo 2000. godine. Uz promjene naziva, mijenjao se i grb – ukupno čak 15 puta.

Na sportskom planu, klub iz Maksimira u svojoj je povijesti osvojio 33 naslova prvaka u četiri različite države, čime je učvrstio status najtrofejnijeg hrvatskog nogometnog kluba.

Uoči današnje utakmice, na našem Facebook profilu pitali smo navijače zašto vole Dinamo. Njihovi odgovori bili su emotivni i raznoliki:

Gospodin Josip je rekao: 'Kad si navijao za Dinamo u Jugoslaviji znali su da si Hrvat. Od malena sam navijao za Dinamo i do svoje smrti ću navijati.'

Gospođa Ivana poručila je: 'Volim Dinamo jer mi je odmalena usađena ljubav u krv i dušu. Volim ga jer je prvi pružio otpor zločinačkoj Jugoslaviji.'

Gospođa Dubravka kratko je rekla: "Zato što je ponos moga grada."

Dok je Gospođa Jasna dodala: "Jer su ga voljeli svi moji od uvijek, pa tako i ja danas... bio je i ostati će dokaz hrvatstva za središnju Hrvatsku i šire. Sretan rođendan najdražem klubu!"

Gospođa Zdenka je ukratko rekla: 'To je ljubav od rane mladosti i ne prestaje, Uvijek uz Dinamo do smrtI'

