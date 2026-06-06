FNC objavio: Evo koji meč će razbuktati strasti osječke publike

Organizatori FNC 32 priredbe, koja će se 20. lipnja održati u Osijeku, potvrdili su još jedan zanimljiv meč. U kavezu će se susresti Simeon Karslidis i Abubakar Soltabijev u dogovorenoj kategoriji do 75 kilograma.

Karslidis je dobro poznato ime FNC publici. Borac ciparsko-grčkih korijena dosad je tri puta nastupio u organizaciji, a u Osijek stiže s omjerom od devet pobjeda i dva poraza. U posljednjem nastupu izgubio je tehničkim nokautom od Jovana Marijanovića na FNC-u 28, pa će sada tražiti povratak na pobjedničke staze.

S druge strane čeka ga vrlo neugodan protivnik. Soltabijev, 23-godišnji član bečkog MT Gyma 23, prvi će put nastupiti pod okriljem FNC-a, ali dolazi u odličnom ritmu. U profesionalnoj karijeri ima pet pobjeda i jedan poraz, a trenutno je u nizu od pet uzastopnih slavlja.

Mnogi ga zbog forme i potencijala vide kao jednog od mogućih "dark horse" boraca priredbe, a pobjedom protiv iskusnijeg Karslidisa mogao bi odmah skrenuti pozornost na sebe.

FNC 32 u Osijeku tako je dobio još jedan dvoboj koji bi mogao ponuditi mnogo uzbuđenja i odgovoriti na pitanje može li Karslidis ponovno među pobjednike ili će Soltabijev nastaviti svoj impresivan niz.