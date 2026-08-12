Slatke brige Slavena Bilića: Dva igrača se nameću za problematičnu poziciju

Dugo se Hrvatska mučila s pitanjem defenzivnog veznog, možda još od odlaska Marcela Brozovića u reprezentativnu mirovinu. No, sada bi mogla dobiti dva neočekivana pojačanja odjednom.

'On je kao vino'

Naime, novi-stari hrvatski izbornik već je najavio da postoje ozbiljne šanse da Josip Mišić dobije poziv u reprezentaciju, i to prvi put od 2017., kada je upisao dva nastupa na prijateljskom turniru u Kini. Njegov doprinos Dinamu je jasan, kapetan daje Plavima dodatnu dimenziju, a dovoljno govori činjenica da je u pet godina, koliko je u Dinamu, neizostavan do te mjere da mu se stalno traži "opcija B", ali nikako se ne može pronaći. Mišića možda najbolje opisuju riječi Roberta Špehara u nedavnom razgovoru za Net.hr:

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"Veseli gledati Josipa Mišića kako vodi igru Dinama. Josip Mišić je centralna figura Dinama. Drago mi je da je to Zvonimir Boban, predsjednik Dinama, prepoznao, da ga je ostavio da bude glavni. Samo neka tako Josip Mišić nastavi. Sve se vrti oko njega. Ima onih koji govore kako Josip Mišić više nije taj, kako je star, ovo-ono... Ma, što star, obične gluposti. Josip Mišić je kao vino – što stariji, to bolji", rekao je tada bivši napadač Vatrenih.

Preporod

No, nije Mišić jedini defenzivni vezni koji kuca na vrata reprezentacije. Tu je i Darko Nejašmić, bivši veznjak Hajduka i Osijeka koji se preporodio. Mnogi su mislili da se 27-godišnji Splićanin pozdravio s ozbiljnim nogometom kada je odlučio otići u Ujedinjene Arapske Emirate, no to se pokazalo kao odluka karijere jer se Nejašmić nakon samo godinu dana vratio u Europu i potpisao za nizozemski NEC, u kojemu je bio ključna figura u povijesnoj sezoni koju je NEC završio na drugom mjestu prvenstva i kao finalist kupa.

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Gdje je Nejašmić stao na kraju prošle sezone, tu je nastavio ove, te je protiv Olympiakosa u trećem pretkolu kvalifikacija za Ligu prvaka opet bio sjajan. U 120 minuta provedenih na terenu Nejašmić je imao tri od četiri osvojena zračna duela, pet od deset osvojenih duela na tlu, pet otklonjenih opasnosti i dva presijecanja. Uz to je čak 12 puta osvojio loptu, što ga je učinilo jednim od ponajboljih pojedinaca na terenu.

Hrvatska je tako za tešku poziciju dobila dva neočekivana pojačanja, a hoće li oni dobiti poziv, vidjet ćemo kada Slaven Bilić prvi put objavi popis. Hrvatska svoju prvu utakmicu pod novim izbornikom igra 26. rujna protiv Češke u Pragu.