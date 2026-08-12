Norvežani strahuju od Dinama: 'Očekujte prepune tribine, lude navijače i spektakl'

Dinamo je pobjedom 2-1 u uzvratu samo potvrdio svoj prolazak u doigravanje Lige prvaka, gdje će 18. kolovoza u 21 sat igrati protiv norveškog Vikinga.

Utakmica će biti teža nego prethodna dva europska ispita Modrih budući da se radi o klubu koji je završio iznad najveće senzacije prošlosezonskog izdanja najelitnijeg klupskog natjecanja na svijetu, Bodø/Glimta.

No, unatoč činjenici da je Viking prvak Norveške, Skandinavci ipak nisu prepuni samopouzdanja uoči ogleda s Dinamom. Tamošnji su mediji hrvatskog prvaka predstavili kao veoma opasnog protivnika koji bi mogao stvarati ozbiljne probleme.

Tako Stavanger Aftenblad piše kako je Maksimir "jedan od najgorih europskih paklova: Ovo čeka Viking u Ligi prvaka", te da Viking očekuju "prepune tribine, ludi navijači, pirotehnički spektakl i jedna od najproduktivnijih europskih tvornica talenata".

"Ako se Viking želi plasirati u ligašku fazu najunosnijeg natjecanja na svijetu, morat će proći klub s puno bogatijom poviješću i životopisom. Dinamo Zagreb odigrao je važnu ulogu u počecima Domovinskog rata (portal ga naziva građanskim ratom u Jugoslaviji), a danas ga vodi prava međunarodna nogometna legenda", napisao je pak RA Stavanger.

Prva utakmica između Dinama i Vikinga igra se 18. kolovoza na Maksimiru, dok je uzvrat 26. kolovoza u Norveškoj.